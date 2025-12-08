USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Коррупционный скандал в НАТО

13:44 1417

Агентство НАТО по снабжению и закупкам (NSPA) приостановило контракты с крупнейшей израильской оборонной компанией Elbit Systems на фоне расследования возможной коррупции при заключении договоров на поставки вооружений альянсу, сообщает газета Le Soir со ссылкой на источники.

По данным издания, бельгийские власти планируют допросить подозреваемых в деле о коррупции при военных закупках НАТО. Среди них – 60-летний итальянский предприниматель, предположительно, связанный с Elbit Systems и двумя оборонными компаниями в Литве и Греции, а также бывший сотрудник NSPA, который мог передавать третьим лицам конфиденциальную информацию о тендерах. В связи с расследованием агентство НАТО по снабжению и закупкам приостановило до его завершения контракты с израильской компанией, включавшие поставки боезарядов калибра 155 мм и противоракетных снарядов. Кроме того, Elbit Systems временно запрещено участвовать в новых аукционах на заключение контрактов с NSPA.

В Elbit Systems отказались от комментариев, уточнив лишь, что готовы сотрудничать с ведомством альянса в ходе расследования. Представители НАТО и структуры альянса также воздержались от заявлений.

В мае бельгийская полиция задержала двух подозреваемых в рамках международного расследования при содействии Евроюста, которое ведется на территории Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Испании. Среди обвинений – разглашение конфиденциальной информации о тендерах NSPA третьим сторонам. Бельгийская прокуратура отметила возможное участие нескольких сотрудников агентства и подчеркнула, что структуры НАТО активно сотрудничают со следствием. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе альянса, отметив, что организация «тесно работает со следствием» и что «несколько подозреваемых уже установлены и задержаны в разных странах НАТО».

