Бандитский «квартет» получил сроки за киднеппинг

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над членами банды, обвиняемыми в похищении человека: Ровшаном Эюбовым, Тунджаем Имановым, Фамилем Гаджихановым и Вели Велиевым.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой. Согласно вердикту суда, Ровшан Эюбов приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, Тунджай Иманов – к 9 годам и 3 месяцам, а Фамиль Гаджиханов и Вели Велиев – к 8 годам лишения свободы каждый.

Согласно обвинительному заключению, Ровшан Эюбов заранее разработал с группой лиц план по похищению жителя Баку Балакерима Умудова. 24 декабря 2023 года около 21:00 злоумышленники подъехали к зданию поликлиники №19 поселка Локбатан, потребовав, чтобы Балакерим Умудов сел в их BMW. Похищенного привезли на пустырь в поселке Гобу, где избили и нанесли телесные повреждения.

Установлено, что члены банды похитили потерпевшего, чтобы наказать его, и после избиения держали в подвале одного из домов в Локбатане.

Подсудимым было предъявлено обвинение по статьям 144.2.3 (похищение человека, совершенное группой лиц, организованной бандой или преступным сообществом (преступной организацией) по предварительному сговору) и 144.2.4 (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего) УК Азербайджана. Они не признали себя виновными по предъявленным им обвинениям.