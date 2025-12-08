USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

«Съезд народных депутатов» объявили террористической организацией

13:50

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры и объявил движение «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической организацией, сообщает Интерфакс.

Иск Генпрокуратуры РФ поступил в суд в конце октября 2025 года. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

«Съезд народных депутатов» был создан бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым в 2022 году вскоре после начала войны РФ против Украины. В 2023 году Генпрокуратура объявила организацию «нежелательной» в России.

Пономарев (в реестре «иноагентов») заочно осужден в России по уголовным делам о «военных фейках» и оправдании терроризма.

В феврале 2025 года из-за деятельности «Съезда народных депутатов» ФСБ возбудила уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. По мнению спецслужбы, цель организации — захват власти в России и изменение конституционного строя.

По версии ФСБ, «Съезд народных депутатов» позиционирует себя как «новое правительство России в изгнании», а Пономарев взаимодействует «с одним из украинских военизированных подразделений».

