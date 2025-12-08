Стратегия США бросает тень на переговоры по Украине

Лидеры стран Евросоюза выразили обеспокоенность тем, что ужесточение позиции США в обновленной Стратегии национальной безопасности может существенно повлиять на переговоры по Украине, сообщает телеканал CNN.
По данным источника, для европейских лидеров наступило тревожное время: США «направляют мирные переговоры по Украине как раз в тот момент, когда их позиция в отношении Европы ужесточается», что, по мнению чиновников, «вызывает опасения, что данные изменения могут повлиять на ход переговоров в критический момент».
Согласно Стратегии национальной безопасности США, Вашингтон рассчитывает, что Европа возьмет на себя большую часть оборонных обязательств в рамках НАТО.
Дополнительное беспокойство европейских чиновников вызвало утверждение в документе о том, что через 20 лет Европа может стать неузнаваемой и оказаться на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США при этом высказали сомнения, что отдельные европейские страны будут обладать достаточным экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.
Положения обновленной американской стратегии национальной безопасности «крайне тревожны» и вызывают ярость, сообщил Politico европейский чиновник.
В начале декабря США опубликовали обновленную Стратегию национальной безопасности – первый документ такого рода за второй президентский срок Дональда Трампа. 33-страничный план размещен на сайте Белого дома. Он подчеркивает необходимость восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией и «предотвращения непреднамеренной эскалации или расширения войны». В Вашингтоне отмечают, что урегулирование отношений между Россией и Европой потребует «значительного дипломатического участия» США.
В стратегии также говорится, что партнерство с Европой приносит выгоду американской стороне, и США должны помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию». Среди приоритетов американской политики в регионе – создание условий для того, чтобы Европа могла «самостоятельно встать на ноги и действовать как объединенная группа суверенных государств, беря на себя основную ответственность за собственную оборону без доминирования какой-либо враждебной державы».
В Кремле в свою очередь не исключили, что обновленная стратегия США может стать основой для конструктивного продолжения переговоров.