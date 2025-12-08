Лидеры стран Евросоюза выразили обеспокоенность тем, что ужесточение позиции США в обновленной Стратегии национальной безопасности может существенно повлиять на переговоры по Украине, сообщает телеканал CNN.

По данным источника, для европейских лидеров наступило тревожное время: США «направляют мирные переговоры по Украине как раз в тот момент, когда их позиция в отношении Европы ужесточается», что, по мнению чиновников, «вызывает опасения, что данные изменения могут повлиять на ход переговоров в критический момент».

Согласно Стратегии национальной безопасности США, Вашингтон рассчитывает, что Европа возьмет на себя большую часть оборонных обязательств в рамках НАТО.

Дополнительное беспокойство европейских чиновников вызвало утверждение в документе о том, что через 20 лет Европа может стать неузнаваемой и оказаться на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США при этом высказали сомнения, что отдельные европейские страны будут обладать достаточным экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.