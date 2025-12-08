USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Стратегия США бросает тень на переговоры по Украине

Лидеры стран Евросоюза выразили обеспокоенность тем, что ужесточение позиции США в обновленной Стратегии национальной безопасности может существенно повлиять на переговоры по Украине, сообщает телеканал CNN.

По данным источника, для европейских лидеров наступило тревожное время: США «направляют мирные переговоры по Украине как раз в тот момент, когда их позиция в отношении Европы ужесточается», что, по мнению чиновников, «вызывает опасения, что данные изменения могут повлиять на ход переговоров в критический момент».

Согласно Стратегии национальной безопасности США, Вашингтон рассчитывает, что Европа возьмет на себя большую часть оборонных обязательств в рамках НАТО.

Дополнительное беспокойство европейских чиновников вызвало утверждение в документе о том, что через 20 лет Европа может стать неузнаваемой и оказаться на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США при этом высказали сомнения, что отдельные европейские страны будут обладать достаточным экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

Положения обновленной американской стратегии национальной безопасности «крайне тревожны» и вызывают ярость, сообщил Politico европейский чиновник.

В начале декабря США опубликовали обновленную Стратегию национальной безопасности – первый документ такого рода за второй президентский срок Дональда Трампа. 33-страничный план размещен на сайте Белого дома. Он подчеркивает необходимость восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией и «предотвращения непреднамеренной эскалации или расширения войны». В Вашингтоне отмечают, что урегулирование отношений между Россией и Европой потребует «значительного дипломатического участия» США.

В стратегии также говорится, что партнерство с Европой приносит выгоду американской стороне, и США должны помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию». Среди приоритетов американской политики в регионе – создание условий для того, чтобы Европа могла «самостоятельно встать на ноги и действовать как объединенная группа суверенных государств, беря на себя основную ответственность за собственную оборону без доминирования какой-либо враждебной державы».

В Кремле в свою очередь не исключили, что обновленная стратегия США может стать основой для конструктивного продолжения переговоров.

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 240
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 983
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2733
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3557
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4920
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7206
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2678
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1645
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2156
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9666

