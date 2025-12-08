USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Иран о разногласиях с Азербайджаном

У Азербайджана и Ирана есть общие интересы и определенные разногласия, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

«Сегодняшние переговоры охватили политическую, экономическую, культурную и другие сферы сотрудничества. У меня также состоялась встреча с президентом Ильхамом Алиевым, в рамках которой были затронуты все ключевые вопросы. Между нашими странами существует множество общих интересов. Есть и определенные разногласия, однако мы выбрали путь диалога как приоритетное направление во всех наших взаимоотношениях», - заявил Аракчи.

Министр напомнил о визитах президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан в этом году: «Мы также с нетерпением ждем Ильхама Алиева в Иране».

