В Лувре новое ЧП

Несколько недель спустя после громкого ограбления у Лувра новые неприятности: в библиотеке случилась протечка воды, в результате чего пострадали книги и документы.

Заместитель администратора музея Фрэнсис Стейнбок сообщил, что от протечки пострадало от 300 до 400 предметов, в основном книги, и подсчет все еще продолжается.

Он рассказал французским СМИ, что протечка случилась в отделе египтологии. Пострадали книги, которыми пользуются египтологи, но никакие ценные издания не пострадали. По его словам, это научная документация и журналы по египтологии конца XIX — начала XX века.

«Ни один предмет культурного наследия не пострадал», — заверил он агентство AFP.

По его словам, книги будут высушены, заново переплетены, восстановлены и возвращены на полки.

«На данный момент у нас нет невосполнимых или окончательных потерь», — подчеркнул Стейнбок.