USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»

14:26 2741

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в документальном фильме Al Jazeera рассказал, что после того, как повстанцы захватили контроль над западной частью Алеппо в конце ноября 2024 года, они получили от России сообщение. В нем говорилось: «Остановитесь здесь и заберите то, что вы захватили, иначе ситуация обострится».

По словам аш-Шараа, из этого послания он понял, что режим Башара Асада рушится.

Глава МИД Асаад аш-Шейбани рассказал в фильме, что в то время сирийская оппозиция провела переговоры с российской стороной, в ходе которых обсуждались интересы обеих сторон и возможное партнерство Сирии и России в будущем.

После захвата города Хомса 7 декабря 2024 года началось наступление на столицу Дамаск. Аш-Шараа сообщил, что отдал приказ в 01:30 и повстанцы двинулись к столице. В город они вошли на рассвете 8 декабря.

Асад бежал из страны и получил убежище в России. Reuters сообщал, что новые сирийские власти дважды запрашивали у Москвы выдачу экс-президента.

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 247
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 987
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2742
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3558
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4921
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7206
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2684
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1645
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2157
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9667

ЭТО ВАЖНО

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 247
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 987
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2742
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3558
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4921
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7206
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2684
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1645
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2157
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9667
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться