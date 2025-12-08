Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в документальном фильме Al Jazeera рассказал, что после того, как повстанцы захватили контроль над западной частью Алеппо в конце ноября 2024 года, они получили от России сообщение. В нем говорилось: «Остановитесь здесь и заберите то, что вы захватили, иначе ситуация обострится».

По словам аш-Шараа, из этого послания он понял, что режим Башара Асада рушится.

Глава МИД Асаад аш-Шейбани рассказал в фильме, что в то время сирийская оппозиция провела переговоры с российской стороной, в ходе которых обсуждались интересы обеих сторон и возможное партнерство Сирии и России в будущем.

После захвата города Хомса 7 декабря 2024 года началось наступление на столицу Дамаск. Аш-Шараа сообщил, что отдал приказ в 01:30 и повстанцы двинулись к столице. В город они вошли на рассвете 8 декабря.

Асад бежал из страны и получил убежище в России. Reuters сообщал, что новые сирийские власти дважды запрашивали у Москвы выдачу экс-президента.