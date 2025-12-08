USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Страшная авария в Апшероне: три человека погибли

видео
14:33 1613

Сегодня около 08:35 на дороге, проходящей через поселок Гобу Апшеронского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки MAN Умудвар Аббасов, не учитывая дождливую погоду и скоростной режим, на крутом повороте потерял управление и столкнулся со встречным легковым автомобилем Toyota.

В результате столкновения водитель Toyota Заур Мамедов и пассажир Мария Мамедова скончались на месте. Другой пассажир, Мубарек Мамедов, получил травмы различной степени тяжести.

Дополнительную информацию подтвердил Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. В 09:30 туда поступил вызов о ДТП в районе Гобу. Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала гибель двух мужчин до приезда врачей, еще одна женщина скончалась до госпитализации.

По факту аварии продолжается расследование.

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 248
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 989
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2745
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3558
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4922
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7206
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2686
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1645
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2157
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9667

ЭТО ВАЖНО

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 248
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 989
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2745
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3558
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4922
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7206
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2686
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1645
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2157
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9667
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться