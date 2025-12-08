Страшная авария в Апшероне: три человека погибли

Сегодня около 08:35 на дороге, проходящей через поселок Гобу Апшеронского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки MAN Умудвар Аббасов, не учитывая дождливую погоду и скоростной режим, на крутом повороте потерял управление и столкнулся со встречным легковым автомобилем Toyota.

В результате столкновения водитель Toyota Заур Мамедов и пассажир Мария Мамедова скончались на месте. Другой пассажир, Мубарек Мамедов, получил травмы различной степени тяжести.

Дополнительную информацию подтвердил Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. В 09:30 туда поступил вызов о ДТП в районе Гобу. Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала гибель двух мужчин до приезда врачей, еще одна женщина скончалась до госпитализации.

По факту аварии продолжается расследование.