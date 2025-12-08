Топливо Азербайджана пойдет в Армению

Напомним, что помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в субботу в Катаре обсудили такую возможность. Гаджиев и Григорян выступили на панельной дискуссии под названием «Прочный мир между Арменией и Азербайджаном: Вашингтонское соглашение и совместное будущее», после чего помощник президента Азербайджана сообщил в соцсетях: «Мы обсудили шаги, предпринятые с точки зрения реализации Вашингтонских соглашений, включая экономическую выгоду от мира, взаимосвязанность, меры по укреплению доверия. Я подчеркнул твердое намерение Азербайджана превратить регион Южного Кавказа в зону устойчивого мира и процветания».

«Вышеуказанное решение доведено до сведения официальных сторон. Грузия была и остается стратегическим и надежным партнером Армении и Азербайджана. Мы всегда были и остаемся сторонниками мира и сотрудничества в регионе», — поясняют в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

Как уже сообщалось, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии открыло для тестового транзита железнодорожную доставку азербайджанского топлива через Грузию в Армению. В заявлении Минэкономразвития Грузии говорится, что 5 декабря текущего года правительство Грузии получило обращение от стран-партнеров об осуществлении единовременного транзита топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии. Решением премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе «Грузинской железной дороге» было немедленно предписано осуществить железнодорожную перевозку вышеуказанного груза единовременно и совершенно бесплатно.

По сообщениям армянской прессы, в ходе дискуссии Григорян заявил, что они работают над укреплением доверия между правительствами и обществами Армении и Азербайджана, отметив, что в последнее время между лидерами и командами двух стран установился определенный уровень доверия. Говоря о Международном маршруте мира и процветания (TRIPP), также известном как Зангезурский коридор, Григорян сказал, что проект может открыть новые возможности для бизнеса для Армении, направив движение товаров и услуг через ее территорию, снизив издержки и привлекая инвестиции.

«На саммите в Вашингтоне лидеры Армении, Азербайджана и США подписали документ, в котором этот маршрут называется TRIPP. Мы имеем в виду именно этот термин. И мы уверены, что TRIPP откроет большие возможности не только для региона, но и для бизнеса и стран за его пределами», — сказал Григорян. Он отметил, что уже видны первые позитивные шаги, включая решение Азербайджана снять транзитное эмбарго на армянскую продукцию и готовность Армении предоставить транзит для Азербайджана. Григорян добавил, что возобновление транспортного сообщения будет способствовать снижению цен для населения и более широкому экономическому росту.

Напомним, что еще 28 ноября в Габале в ходе 12-й встречи совместных комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителей премьер-министров — Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна стороны обсуждали и перспективу экспорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению, которая нуждается в них.

Как сообщил haqqin.az глава независимого Центра нефтяных исследований Азербайджана Ильхам Шабан, в советское время, до начала карабахского конфликта, Азербайджан поставлял в Армению нефтепродукты, в том числе для обеспечения работы железной дороги, проходящей по территории этой страны. Речь идет о дизельном топливе. Фактически азербайджанское топливо пересечет участок Гардабани – Садахло.

Ранее азербайджанские СМИ сообщали, что грузинская сторона запросила тариф в размере 92 долларов США за тонну на этом участке протяженностью 111 км, это составляет 0,82 доллара за тонну на километр, что многократно превышает другие действующие между Азербайджаном и Грузией железнодорожные тарифы. После информации азербайджанских СМИ Министерство экономики и устойчивого развития Грузии выступило с заявлением о предоставлении бесплатного единовременного транзита топлива из Азербайджана в Грузию.

В ADY и в SOCAR не комментируют информацию о том объеме топлива, который готовится для Армении, и сроках его отправки.

Отметим, что после открытия для Армении транзита через Азербайджан российского зерна - стратегического товара Баку счел возможным разовую отправку и своего топлива - также стратегического товара. Ранее, после завершения Второй Карабахской войны, Баку разово позволил отправку в Армению через Грузию некоторых объемов российского газа. Все данные шаги свидетельствуют о серьезности движения Азербайджана и Армении к миру, и 2026 год может стать решающим и историческим для установления полноценного сотрудничества в регионе Южного Кавказа.