ИИ начнет проверять азербайджанское телевидение

Аудиовизуальный совет полностью исключил использование иностранных слов в рекламных роликах на телевидении и радио. Об этом заявил председатель cовета Исмет Саттаров на конференции «Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущая ситуация и перспективы» в Милли Меджлисе.

По словам Саттарова, ситуация с телепрограммами пока остается неудовлетворительной, поскольку мониторинг эфира охватывает ограниченный объем контента.

Он отметил, что ранее эфир контролировали шесть сотрудников в течение дня, однако после выступления главы государства подход был пересмотрен. Было принято решение привлечь искусственный интеллект. В систему внесли около 40 иностранных слов и установили необходимые параметры. В настоящее время проект проходит стадию тестирования.