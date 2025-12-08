USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

ИИ начнет проверять азербайджанское телевидение

15:13 567

Аудиовизуальный совет полностью исключил использование иностранных слов в рекламных роликах на телевидении и радио. Об этом заявил председатель cовета Исмет Саттаров на конференции «Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущая ситуация и перспективы» в Милли Меджлисе.

По словам Саттарова, ситуация с телепрограммами пока остается неудовлетворительной, поскольку мониторинг эфира охватывает ограниченный объем контента.

Он отметил, что ранее эфир контролировали шесть сотрудников в течение дня, однако после выступления главы государства подход был пересмотрен. Было принято решение привлечь искусственный интеллект. В систему внесли около 40 иностранных слов и установили необходимые параметры. В настоящее время проект проходит стадию тестирования.

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 251
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 996
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2750
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3560
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4922
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7206
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2690
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1647
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2159
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9667

ЭТО ВАЖНО

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 251
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 996
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2750
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3560
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4922
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7206
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2690
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1647
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2159
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9667
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться