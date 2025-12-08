Украине выделят 700 миллионов

Уходящее в отставку правительство Нидерландов выделяет дополнительные 700 миллионов евро на поддержку Украины на следующий год. Об этом сообщает NOS.

Выделение дополнительных средств для Украины стало возможным, поскольку другие министерства не смогут их потратить до конца этого года.

Средства для Украины будут взяты среди прочего из Фонда бюджета на оборонное оборудование и бюджета Министерства иностранных дел, где проекты были отложены.

Нидерланды ежегодно выделяют Украине около 3,5 миллиарда евро помощи. Но в этом году уже потрачено 2 миллиарда из бюджета на следующий год. Поэтому альянс «Зеленые левые – Партия труда» выступил с предложением пополнить бюджет на 2026 год.

Решение о 700 млн евро в поддержку Украины приняли как реакцию на это предложение.

В начале следующего года правительство рассмотрит вопрос о том, откуда взять остальные деньги.

При этом в письме к парламенту министры обороны, финансов и иностранных дел также предупреждают, что в следующем году будет сложно найти дополнительные средства в бюджете: «Финансовая реальность такова, что в следующем году мы столкнемся с ограничениями».