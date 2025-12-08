USD 1.7000
Украине выделят 700 миллионов

15:14 379

Уходящее в отставку правительство Нидерландов выделяет дополнительные 700 миллионов евро на поддержку Украины на следующий год. Об этом сообщает NOS.

Выделение дополнительных средств для Украины стало возможным, поскольку другие министерства не смогут их потратить до конца этого года.

Средства для Украины будут взяты среди прочего из Фонда бюджета на оборонное оборудование и бюджета Министерства иностранных дел, где проекты были отложены.

Нидерланды ежегодно выделяют Украине около 3,5 миллиарда евро помощи. Но в этом году уже потрачено 2 миллиарда из бюджета на следующий год. Поэтому альянс «Зеленые левые – Партия труда» выступил с предложением пополнить бюджет на 2026 год.

Решение о 700 млн евро в поддержку Украины приняли как реакцию на это предложение.

В начале следующего года правительство рассмотрит вопрос о том, откуда взять остальные деньги.

При этом в письме к парламенту министры обороны, финансов и иностранных дел также предупреждают, что в следующем году будет сложно найти дополнительные средства в бюджете: «Финансовая реальность такова, что в следующем году мы столкнемся с ограничениями». 

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 253
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 998
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2752
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3560
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4923
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7206
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2692
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1647
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2160
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9667

