Трамп радует Кремль

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что при «устранении раздражителей» между Россией и США «может открыться перспектива для реставрации двусторонних отношений».

Песков не стал упоминать детали переговоров лидеров США и России на Аляске по поводу прекращения войны. Он оставил без комментариев вопрос о том, насколько эта концепция «соотносится с российскими идеями по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске «подтвердил готовность к урегулированию в Украине на основе концепции, предложенной Вашингтоном». Глава российской дипломатии отметил, что Путин «подробно повторил каждый элемент концепции», привезенной спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, и каждый из этих тезисов был подтвержден американской стороной. После этого, по словам Лаврова, президент РФ заявил, что Москва готова «принять их концепцию» и «двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе». Однако, по данным министра, на предложение прямого ответа не последовало.