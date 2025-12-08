Американцы на переговорах с Украиной: «Быстрее, быстрее, быстрее»

Вопрос о территориях остается «самым проблемным» в переговорах о мирном плане по Украине и Вашингтон ищет «любые варианты», чтобы Киев пошел на уступки, сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Американцы давят, типа: «быстрее, быстрее, быстрее», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что Россия не хочет заключать соглашение без решения вопроса о территориях, а Украина «не может согласиться на все, не проработав детали».

Мирный план, подготовленный США, обсуждается с середины ноября. Он стал темой встречи в Москве спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры состоялись 2 декабря и продлились несколько часов.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер встретились с украинской делегацией во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустемом Умеровым. Последний 8 декабря пообещал представить информацию о переговорах украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Сам президент Украины сегодня встречается с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить мирный план. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Зеленский еще не ознакомился с документом. В то же время он сказал, что Россию, по его мнению, устраивает подготовленный Штатами план.