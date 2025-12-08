USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Американцы на переговорах с Украиной: «Быстрее, быстрее, быстрее»

AFP
15:22 701

Вопрос о территориях остается «самым проблемным» в переговорах о мирном плане по Украине и Вашингтон ищет «любые варианты», чтобы Киев пошел на уступки, сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Американцы давят, типа: «быстрее, быстрее, быстрее», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что Россия не хочет заключать соглашение без решения вопроса о территориях, а Украина «не может согласиться на все, не проработав детали».

Мирный план, подготовленный США, обсуждается с середины ноября. Он стал темой встречи в Москве спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры состоялись 2 декабря и продлились несколько часов.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер встретились с украинской делегацией во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустемом Умеровым. Последний 8 декабря пообещал представить информацию о переговорах украинскому президенту Владимиру Зеленскому. 

Сам президент Украины сегодня встречается с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить мирный план. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Зеленский еще не ознакомился с документом. В то же время он сказал, что Россию, по его мнению, устраивает подготовленный Штатами план.

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 256
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 1001
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2755
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3561
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4924
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7208
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2696
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1649
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2162
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9667

