Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Суд принял решение по делу Мамеда Ибрагима

Инара Рафикгызы
15:39 310

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу члена правления Партии народного фронта Мамеда Ибрагима, арестованного вместе с председателем партии Али Керимли в результате следствия, проведенного Службой государственной безопасности.

Как сообщает haqqin.az, апелляционная жалоба была отклонена, а решение об избрании в отношении М.Ибрагима меры пресечения в виде ареста оставлено в силе.

29 ноября после обыска в их домах Службой государственной безопасности (СГБ) были допрошены председатель Партии народного фронта (ПНФА) Али Керимли и член правления партии Мамед Ибрагим. Им предъявлено обвинение по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства) УК Азербайджана, решением Сабаильского районного суда в отношении них принята мера пресечения в виде ареста на 2 месяца и 15 дней.

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 257
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 1003
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2757
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3561
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4925
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7208
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2697
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1651
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2163
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9667

