Суд принял решение по делу Мамеда Ибрагима

Как сообщает haqqin.az, апелляционная жалоба была отклонена, а решение об избрании в отношении М.Ибрагима меры пресечения в виде ареста оставлено в силе.

29 ноября после обыска в их домах Службой государственной безопасности (СГБ) были допрошены председатель Партии народного фронта (ПНФА) Али Керимли и член правления партии Мамед Ибрагим. Им предъявлено обвинение по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства) УК Азербайджана, решением Сабаильского районного суда в отношении них принята мера пресечения в виде ареста на 2 месяца и 15 дней.