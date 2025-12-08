Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах по мирной инициативе США сохраняются разногласия по территориальному вопросу. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Заявление украинского лидера последовало после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование позицией Киева по американскому плану прекращения российско-украинской войны.

«Есть видение США, России и Украины – и мы не имеем единого мнения по Донбассу», – отметил Зеленский.

По его словам, переговоры пока не привели к соглашению по Донецкой и Луганской областям, пишет агентство. Он добавил, что Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных партнеров, в частности, Соединенных Штатов. Эти вопросы, как и контроль над восточными регионами, Зеленский назвал «чувствительными» и требующими дальнейшего обсуждения.

«Есть один вопрос, на который я – и все украинцы – хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры», – указал президент Украины.

Накануне Трамп заявил, что Зеленский якобы не ознакомился с американским планом. По его словам, были переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и украинскими лидерами, в том числе с Зеленским. «Должен сказать, что меня немного разочаровало, что президент Зеленский еще не прочитал предложение, это было несколько часов назад», – сказал американский лидер.