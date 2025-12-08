USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу

15:53 258

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах по мирной инициативе США сохраняются разногласия по территориальному вопросу. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Заявление украинского лидера последовало после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование позицией Киева по американскому плану прекращения российско-украинской войны.

«Есть видение США, России и Украины – и мы не имеем единого мнения по Донбассу», – отметил Зеленский.

По его словам, переговоры пока не привели к соглашению по Донецкой и Луганской областям, пишет агентство. Он добавил, что Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных партнеров, в частности, Соединенных Штатов. Эти вопросы, как и контроль над восточными регионами, Зеленский назвал «чувствительными» и требующими дальнейшего обсуждения.

«Есть один вопрос, на который я – и все украинцы – хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры», – указал президент Украины.

Накануне Трамп заявил, что Зеленский якобы не ознакомился с американским планом. По его словам, были переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и украинскими лидерами, в том числе с Зеленским. «Должен сказать, что меня немного разочаровало, что президент Зеленский еще не прочитал предложение, это было несколько часов назад», – сказал американский лидер.

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 259
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 1006
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2757
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3561
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4925
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7208
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2700
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1652
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2164
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9668

ЭТО ВАЖНО

Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Нужны гарантии: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 259
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 1006
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 2757
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3561
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5492
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 4925
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:45 7208
Иран о разногласиях с Азербайджаном
Иран о разногласиях с Азербайджаном
14:03 2700
Азербайджанский дизель потеснит российский?
Азербайджанский дизель потеснит российский?
13:25 1652
Заявления Джейхуна Байрамова
Заявления Джейхуна Байрамова фото; обновлено 14:21
14:21 2164
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 9668
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться