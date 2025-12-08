В Милли Меджлисе состоялась важная конференция, посвященная азербайджанскому языку

Сахиба Гафарова: Призыв Президента Ильхама Алиева показывает, что вопрос языка является национальной ответственностью не только государственных органов, но и всего общества

8 декабря в Милли Меджлисе прошла конференция на тему «Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: современное состояние и перспективы».

Следует отметить, что эта конференция стала первым мероприятием на данную тему после выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева 3-го ноября на мероприятии, посвященном 80-летию Национальной Академии Наук Азербайджана, где он озвучил существенные призывы касательно защиты и развития родного языка.

В своей речи на конференции спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула, что Президент Ильхам Алиев, выступая на мероприятии, посвященном 80-летию НАНА, наряду с важными направлениями национального развития, уделил особое внимание вопросам защиты азербайджанского языка. По словам спикера, глава государства отметил на юбилейном мероприятии НАНА: «Сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана». Этот призыв показывает, что вопрос языка является национальной ответственностью не только государственных органов, но и всего общества.

Как заявила спикер Милли Меджлиса, цель данной конференции – обсудить вопросы защиты и стратегий развития азербайджанского языка, определить задачи парламента, научного сообщества и интеллигенции в этом направлении.

В своем выступлении Сахиба Гафарова подчеркнула, что неоспоримы исторические шаги, предпринятые Национальным лидером Гейдаром Алиевым в области защиты нашего языка, а также в направлении его возведения на уровень государственного. Именно благодаря настойчивости Общенационального лидера в 1978-м году азербайджанскому языку в Конституции Азербайджана был придан статус государственного. Конституция, подготовленная и принятая под руководством Национального лидера в 1995-м году, вновь закрепила статус азербайджанского языка как государственного, сформировав, тем самым, прочную правовую базу нашей языковой политики.

Подчеркнув, что сегодня этот курс, определенный Национальным лидером, последовательно продолжается Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в соответствии с требованиями современности, спикер отметила, что защита азербайджанского языка, развитие норм литературного языка и его интеграция в современные технологии входят в число приоритетных направлений государственной политики. Гейдар Алиев определил азербайджанский язык как основной атрибут государственной независимости и сделал языковую политику неотъемлемой частью государственной идеологии.

Сегодня Президент Ильхам Алиев выводит эту стратегическую линию на более широкую, инновационную и современную фазу. Призывы, прозвучавшие в его выступлении в Национальной Академии Наук Азербайджана, еще раз показывают, что азербайджанский язык – не просто средство общения: этот язык является зеркалом нашей национальной памяти, носителем духовного наследия, пространством формирования нашего государственнического мышления.

Говоря о главных целях нового этапа языковой политики, спикер заметила, что в этом смысле ряд вопросов составляет приоритет. Среди них – совершенствование преподавания языка с применением современных методов и технологий, усиление соблюдения норм литературного языка в медиа и общественном пространстве, системная и научная унификация и обновление терминологии, укрепление авторитета азербайджанского языка в мировом научном и культурном пространстве, его полноценное применение на цифровых и технологических платформах, повышение уровня интеграции нашего языка в системы искусственного интеллекта и другие направления.