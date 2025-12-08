USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

КНДР больше не враг Америки?

16:22 845

Новая американская Стратегия национальной безопасности не включает цели по денуклеаризации КНДР, что может указывать на возможное возобновление переговоров с Пхеньяном в 2026 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я думаю, это в определенном смысле был осознанный шаг — не упоминать идею денуклеаризации», – заявил эксперт Исследовательского института объединения Республики Корея Хон Мин.

Впервые с 2003 года документ не содержит ссылок на необходимость «устранения ядерной угрозы», исходящей от КНДР. В Стратегии нацбезопасности США 2017 года КНДР 16 раз называлась угрозой для Вашингтона и «государством-изгоем, которое может применить ядерное оружие против США».

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что призывы к денуклеаризации Пхеньяна равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус страны закреплен в ее основном законе.

Ранее начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ви Сон Лак сообщил, что Сеул не собирается сокращать масштабы военных учений с США ради возобновления диалога с КНДР.

Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана обновлено 18:40; фото
18:40 1844
Эрдоган о своих планах по Сирии
Эрдоган о своих планах по Сирии
18:23 487
Макрон ответил Трампу по поводу карт
Макрон ответил Трампу по поводу карт обновлено 18:50
18:50 1753
Алиев прибыл в Словакию
Алиев прибыл в Словакию фото
17:52 1079
Фермеры столкнутся с бюрократией?
Фермеры столкнутся с бюрократией? Эксперт объяснил новые требования
17:14 980
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 2531
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 2897
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 5392
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3831
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5794
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 5552

