КНДР больше не враг Америки?

Новая американская Стратегия национальной безопасности не включает цели по денуклеаризации КНДР, что может указывать на возможное возобновление переговоров с Пхеньяном в 2026 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я думаю, это в определенном смысле был осознанный шаг — не упоминать идею денуклеаризации», – заявил эксперт Исследовательского института объединения Республики Корея Хон Мин.

Впервые с 2003 года документ не содержит ссылок на необходимость «устранения ядерной угрозы», исходящей от КНДР. В Стратегии нацбезопасности США 2017 года КНДР 16 раз называлась угрозой для Вашингтона и «государством-изгоем, которое может применить ядерное оружие против США».

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что призывы к денуклеаризации Пхеньяна равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус страны закреплен в ее основном законе.

Ранее начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ви Сон Лак сообщил, что Сеул не собирается сокращать масштабы военных учений с США ради возобновления диалога с КНДР.