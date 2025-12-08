Минобразования усиливает роль государственного языка в преподавании истории

Независимо от языка обучения, в общеобразовательных школах предмет «История Азербайджана» будет преподаваться на азербайджанском языке начиная с 6-го класса – соответствующая работа уже проводится. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на конференции «Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: современное состояние и перспективы» в Милли Меджлисе.

По словам министра, также ведется работа по увеличению количества учебных часов по предмету «Азербайджанский язык», что должно укрепить позиции государственного языка в образовательной среде.