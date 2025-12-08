МЧС закрыло дом торжеств в Баку

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на всей территории Азербайджана в пределах своих полномочий.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарной охраны в здании дома торжеств Qızıl qaya, расположенном по адресу: улица Микаила Алиева, 33, Низаминский район, город Баку, было установлено наличие многочисленных нарушений в области пожарной безопасности, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.
В частности:
- электросистема объекта не была смонтирована в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и на объекте не проводился профилактический осмотр электросистемы;
- установленные на объекте приборы пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии;
- объект не полностью укомплектован первичными средствами пожаротушения;
- бассейн не оборудован соответствующей площадкой с твердым покрытием для свободного подъезда пожарных автомобилей к противопожарному бассейну и забора воды, не установлен соответствующий знак, указывающий направление движения к бассейну, а также не обозначено расстояние до источника водоснабжения;
- внутренние пожарные краны не оснащены стволами и пожарными рукавами;
- пути эвакуации не содержатся в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- на объекте не определен противопожарный режим приказом по обеспечению пожарной безопасности;
- деревянные конструкции не пропитаны огнестойким раствором;
- в помещениях и на территориях объекта, где курение запрещено, на видных местах не вывешены запрещающие знаки;
- не заключен договор со специализированными организациями на проведение планового технического обслуживания пожарной сигнализации.
В сообщении МЧС говорится, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в результате дальнейшей эксплуатации объекта пожар, который может возникнуть в любой момент, в короткие сроки разрастется, что неизбежно приведет к трагедии. Учитывая вышеизложенное, МЧС приняло решение о приостановлении деятельности дома торжеств Qızıl qaya в связи с выявленными грубыми нарушениями норм и правил пожарной безопасности, копия которого передана представителю объекта.