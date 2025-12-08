USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
МЧС закрыло дом торжеств в Баку

16:25 1789

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на всей территории Азербайджана в пределах своих полномочий.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарной охраны в здании дома торжеств Qızıl qaya, расположенном по адресу: улица Микаила Алиева, 33, Низаминский район, город Баку, было установлено наличие многочисленных нарушений в области пожарной безопасности, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В частности:

- электросистема объекта не была смонтирована в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и на объекте не проводился профилактический осмотр электросистемы;

- установленные на объекте приборы пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии;

- объект не полностью укомплектован первичными средствами пожаротушения;

- бассейн не оборудован соответствующей площадкой с твердым покрытием для свободного подъезда пожарных автомобилей к противопожарному бассейну и забора воды, не установлен соответствующий знак, указывающий направление движения к бассейну, а также не обозначено расстояние до источника водоснабжения;

- внутренние пожарные краны не оснащены стволами и пожарными рукавами;

 - пути эвакуации не содержатся в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- на объекте не определен противопожарный режим приказом по обеспечению пожарной безопасности;

- деревянные конструкции не пропитаны огнестойким раствором;

- в помещениях и на территориях объекта, где курение запрещено, на видных местах не вывешены запрещающие знаки;

- не заключен договор со специализированными организациями на проведение планового технического обслуживания пожарной сигнализации.

В сообщении МЧС говорится, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в результате дальнейшей эксплуатации объекта пожар, который может возникнуть в любой момент, в короткие сроки разрастется, что неизбежно приведет к трагедии. Учитывая вышеизложенное, МЧС приняло решение о приостановлении деятельности дома торжеств Qızıl qaya в связи с выявленными грубыми нарушениями норм и правил пожарной безопасности, копия которого передана представителю объекта.

Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана обновлено 18:40; фото
18:40 1849
Эрдоган о своих планах по Сирии
Эрдоган о своих планах по Сирии
18:23 491
Макрон ответил Трампу по поводу карт
Макрон ответил Трампу по поводу карт обновлено 18:50
18:50 1759
Алиев прибыл в Словакию
Алиев прибыл в Словакию фото
17:52 1080
Фермеры столкнутся с бюрократией?
Фермеры столкнутся с бюрократией? Эксперт объяснил новые требования
17:14 983
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 2531
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 2897
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 5394
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3831
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5795
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 5556

ЭТО ВАЖНО

