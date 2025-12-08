МЧС закрыло дом торжеств в Баку

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на всей территории Азербайджана в пределах своих полномочий.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарной охраны в здании дома торжеств Qızıl qaya, расположенном по адресу: улица Микаила Алиева, 33, Низаминский район, город Баку, было установлено наличие многочисленных нарушений в области пожарной безопасности, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В частности:

- электросистема объекта не была смонтирована в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и на объекте не проводился профилактический осмотр электросистемы;

- установленные на объекте приборы пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии;

- объект не полностью укомплектован первичными средствами пожаротушения;

- бассейн не оборудован соответствующей площадкой с твердым покрытием для свободного подъезда пожарных автомобилей к противопожарному бассейну и забора воды, не установлен соответствующий знак, указывающий направление движения к бассейну, а также не обозначено расстояние до источника водоснабжения;