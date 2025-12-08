Министр: Пособия, пенсии и зарплаты увеличены в несколько раз

В послевоенный период в Азербайджане 132 тыс. гражданам было оказано 406 тыс. социальных услуг, а пособия и надбавки для социально уязвимых слоев населения были увеличены в среднем более чем вдвое. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на мероприятии, посвященном реализации программы «МСБ Карабах а» на 2025 год.

Министр отметил, что с 2019 года реализовано пять пакетов социальных реформ, охвативших 4 млн человек. Годовая дополнительная финансовая нагрузка составила 7,6 млрд манатов. За этот период число трудовых договоров выросло на 44% — до 1,9 млн, фонд заработной платы увеличился в 3,2 раза. Минимальная заработная плата повысилась в 3,1 раза, среднемесячная — в 2 раза.

По его словам, в результате реформ минимальная пенсия увеличена в 2,9 раза — до 320 манатов, средняя пенсия выросла в 2,6 раза — до 540 манатов, а общий объем выплат по пособиям и президентским надбавкам — в 5 раз.

Алиев добавил, что с 2018 года политика занятости вступила в фазу глубоких реформ. Стратегия занятости на 2019–2030 годы определяет долгосрочные приоритеты по обеспечению эффективной занятости. За этот период службы занятости трудоустроили более 852 тыс. безработных и ищущих работу граждан, 56 тыс. человек прошли профессиональную подготовку, а 1,2 млн получили консультации по профориентации.