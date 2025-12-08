USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Министр: Пособия, пенсии и зарплаты увеличены в несколько раз

16:31 1375

В послевоенный период в Азербайджане 132 тыс. гражданам было оказано 406 тыс. социальных услуг, а пособия и надбавки для социально уязвимых слоев населения были увеличены в среднем более чем вдвое. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на мероприятии, посвященном реализации программы «МСБ Карабаха» на 2025 год.

Министр отметил, что с 2019 года реализовано пять пакетов социальных реформ, охвативших 4 млн человек. Годовая дополнительная финансовая нагрузка составила 7,6 млрд манатов. За этот период число трудовых договоров выросло на 44% — до 1,9 млн, фонд заработной платы увеличился в 3,2 раза. Минимальная заработная плата повысилась в 3,1 раза, среднемесячная — в 2 раза.

По его словам, в результате реформ минимальная пенсия увеличена в 2,9 раза — до 320 манатов, средняя пенсия выросла в 2,6 раза — до 540 манатов, а общий объем выплат по пособиям и президентским надбавкам — в 5 раз.

Алиев добавил, что с 2018 года политика занятости вступила в фазу глубоких реформ. Стратегия занятости на 2019–2030 годы определяет долгосрочные приоритеты по обеспечению эффективной занятости. За этот период службы занятости трудоустроили более 852 тыс. безработных и ищущих работу граждан, 56 тыс. человек прошли профессиональную подготовку, а 1,2 млн получили консультации по профориентации.

Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана обновлено 18:40; фото
18:40 1852
Эрдоган о своих планах по Сирии
Эрдоган о своих планах по Сирии
18:23 493
Макрон ответил Трампу по поводу карт
Макрон ответил Трампу по поводу карт обновлено 18:50
18:50 1763
Алиев прибыл в Словакию
Алиев прибыл в Словакию фото
17:52 1082
Фермеры столкнутся с бюрократией?
Фермеры столкнутся с бюрократией? Эксперт объяснил новые требования
17:14 983
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 2532
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 2897
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 5395
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3832
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5795
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 5557

ЭТО ВАЖНО

Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана обновлено 18:40; фото
18:40 1852
Эрдоган о своих планах по Сирии
Эрдоган о своих планах по Сирии
18:23 493
Макрон ответил Трампу по поводу карт
Макрон ответил Трампу по поводу карт обновлено 18:50
18:50 1763
Алиев прибыл в Словакию
Алиев прибыл в Словакию фото
17:52 1082
Фермеры столкнутся с бюрократией?
Фермеры столкнутся с бюрократией? Эксперт объяснил новые требования
17:14 983
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 2532
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 2897
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 5395
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3832
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5795
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 5557
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться