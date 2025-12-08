USD 1.7000
Приговор пытавшим и убившим американца российским военным

16:32 2010

Гарнизонный военный суд в Донецке (под контролем РФ с 2014 года – ред.) приговорил четырех российских военных к срокам до 12 лет колонии по делу об убийстве американца Рассела Бентли. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Рассел Бентли — уроженец Техаса, участвовал в войне на стороне России. В 2014 году присоединился к сепаратистам в Донецкой области, состоял в батальоне «Восток» до 2017 года. Позже сотрудничал со Sputnik (входит в медиагруппу «Россия сегодня»). В Донецке Бентли женился на местной девушке, у него было российское гражданство.

Рассел Бентли

В апреле 2024 года Бентли погиб в Донецке. Следственный комитет предъявил обвинения в убийстве четырем российским военнослужащим — Виталию Вансяцкому, Владиславу Агальцеву, Владимиру Бажину и Андрею Иорданову.

По версии следствия, 8 апреля 2024 года Иорданов и Вансяцкий увидели Бентли «за подготовкой к видеосъемке последствий ракетного удара». Они потребовали от него документы, а также доложили командованию воинской части «о выявлении диверсанта». Они посадили его в машину, надев на голову мешок. Вансяцкий, Иорданов, а также Агальцев, «желая получить от Бентли признания в причастности к диверсионно-разведывательным группам», избивали и пытали американца, в результате чего он умер. После этого Вансяцкий и Агальцев поместили тело Бентли в багажник машины и взорвали автомобиль. На следующий день Бажин вместе с Иордановым приехали к месту подрыва и сожгли останки Бентли.

Вансяцкого, Иорданова и Агальцева признали виновными в превышении должностных полномочий, повлекших смерть потерпевшего (часть 5 статьи 286 УК РФ). Иорданову также вменили побег из-под стражи (часть 1 статьи 313 УК). Бажина обвинили в укрывательстве преступления (часть 2 статьи 316 УК). Суд назначил Вансяцкому и Иорданову по 12 лет колонии строгого режима, Агальцеву — 11 лет, Бажину — полтора года колонии-поселения.

Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана обновлено 18:40; фото
18:40 1854
Эрдоган о своих планах по Сирии
Эрдоган о своих планах по Сирии
18:23 493
Макрон ответил Трампу по поводу карт
Макрон ответил Трампу по поводу карт обновлено 18:50
18:50 1765
Алиев прибыл в Словакию
Алиев прибыл в Словакию фото
17:52 1084
Фермеры столкнутся с бюрократией?
Фермеры столкнутся с бюрократией? Эксперт объяснил новые требования
17:14 984
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 2533
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 2897
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 5396
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3832
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5795
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 5558

