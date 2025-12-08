Приговор пытавшим и убившим американца российским военным

Гарнизонный военный суд в Донецке (под контролем РФ с 2014 года – ред.) приговорил четырех российских военных к срокам до 12 лет колонии по делу об убийстве американца Рассела Бентли. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Рассел Бентли — уроженец Техаса, участвовал в войне на стороне России. В 2014 году присоединился к сепаратистам в Донецкой области, состоял в батальоне «Восток» до 2017 года. Позже сотрудничал со Sputnik (входит в медиагруппу «Россия сегодня»). В Донецке Бентли женился на местной девушке, у него было российское гражданство.