Макрон ответил Трампу по поводу карт

У (Украины и ее союзников) на руках много сильных карт, заявил французский лидер Эммануэль Макрон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером. По словам президента Франции, позиция Украины сильна благодаря помощи Европы и ослаблению России. «У нас в руках множество сильных карт. Финансирование и поставка вооружений Украине. То, что Украина продолжает сопротивляться, и то, что российская экономика начинает испытывать трудности, особенно после наших последних санкций и санкций США», - отметил Макрон. Трамп неоднократно использовал фразу о том, что у Зеленского якобы «нет на руках сильных карт». Во время встречи в Белом доме весной прошлого года, закончившуюся ссорой, американский лидер заявил «У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну». На это украинский лидер ответил, что «не играет в карты».

*** 18:31 В Лондоне стартовала встреча по мирному плану по Украине, в которой участвуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Обращаясь к Зеленскому, Стармер подчеркнул, что Соединенное Королевство твердо поддерживает Украину, а любое прекращение огня должно быть справедливым и долгосрочным. Он отметил, что принцип «вопросы, касающиеся Украины, решает Украина» остается ключевым, и заверил, что Лондон присутствует на переговорах для того, чтобы поддержать Киев как в конфликте, так и на пути к устойчивому и справедливому урегулированию.

*** 17:51 Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц собрались в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Лидеры четверки не ответили на вопросы журналистов, ожидавших их возле резиденции, сообщает BBC. Главная тема их встречи — итоги трехдневных переговоров, которые делегация Украины провела во Флориде с представителями президента США Дональда Трампа об условиях окончания войны в Украине. Незадолго до начала встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мирное соглашение для Украины должно содержать «жесткие гарантии безопасности», чтобы Москва соблюдала любое соглашение о перемирии. Стармер также высоко оценил действия президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп за несколько недель продвинул мирные переговоры «дальше, чем мы продвинулись за четыре года». Мирные переговоры сложны, сказал Стармер, «но я действительно считаю, что мы добиваемся прогресса».

* * * 16:43 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Британию, сообщает Sky News. Сегодня у украинского лидера запланирована серия встреч с европейскими партнерами, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.