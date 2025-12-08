USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

В Дашкесане прошел баскетбольный турнир среди школьников

В Дашкесанском районе прошел баскетбольный турнир среди школьных команд, организованный ЗАО AzerGold и его дочерним предприятием ООО «Дашкесанская железная руда».

В турнире, который проводился при поддержке Исполнительной власти Дашкесанского района, Гянджа-Дашкесанского регионального управления молодежи и Гянджа-Дашкесанского районного управления образования, приняли участие шесть школьных команд.

В финальном матче и церемонии награждения победителей турнира, состоявшемся на поле средней школы № 2 города Дашкесана, приняли участие мать шехида Анара Мурсалова, именем которого названа школа, Гизбас Аббасова, глава Исполнительной власти Дашкесанского района Орхан Аббасов, советник ЗАО AzerGold Анар Абдуллаев, заместитель генерального директора ООО «Дашкесанская железная руда» Мирсадых Ягубзаде, а также руководители Министерства молодежи и спорта, региональных учреждений и ведомств, представители общественности района.

Выступившие на мероприятии официальные лица говорили о заботе государства оказанной в развитии спорта в нашей стране, особенно подчеркнув обновление и повышение доступности спортивной инфраструктуры в регионах.

Было отмечено, что подобные турниры вносят значительный вклад в физическое и социальное развитие подростков и молодежи, формирование таких положительных качеств, как командный дух, лидерство и ответственность. В выступлениях было отмечено, что проекты, реализуемые ЗАО AzerGold и ООО «Дашкесанская железная руда» в рамках корпоративной социальной ответственности, играют важную роль в социально-общественной жизни региона.

В завершение состоялось награждение команд-победителей трехдневного турнира, а также победителя в номинации «Лучший игрок» и судей, проводивших турнир. Победителям были вручены кубки, медали и дипломы.

Следует отметить, что по итогам турнира первое место заняла команда средней школы № 2 имени Анара Мурсалова. Команды средней школы № 4 имени Самеда Вургуна и средней школы №1 имени Имадеддина Насими города Дашкесана заняли второе и третье места соответственно.

