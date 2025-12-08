Фермеры столкнутся с бюрократией?

По словам эксперта, согласно новым поправкам, на землях сельскохозяйственного назначения любые строения должны возводиться исключительно при наличии государственного разрешения и регистрации. Он отметил, что предварительно должен быть подготовлен проект, который вместе с заявлением необходимо направить в госорганы. Если правительство одобрит проект, фермер сможет его реализовать.

«В случае отказа властей фермер уже не сможет построить теплицу или даже пробурить колодец. Кроме того, необходимо получить разрешение и на строительство небольшого склада или амбара для хранения урожая несколько дней. А для постройки помещения для рабочих понадобится временное разрешение», — отметил Насирли.

По его словам, в первую очередь будет проведена оценка качества почвы, а затем все строения, возведенные на землях сельскохозяйственного назначения, также будут проверены. Он подчеркнул, что если постройки соответствуют назначению земли, они будут узаконены. Если же нет — подлежат демонтажу.

«Это позволит устранить ситуацию, когда в регионах на особо плодородных землях чиновники способствовали строительству вилл, ресторанов и других объектов, не имеющих отношения к сельскому хозяйству. Все эти объекты будут демонтированы, и это положительный момент. Новая система разрешений создается для предотвращения дальнейшего захвата или незаконного использования сельскохозяйственных земель. Такие правила являются нормальными и применяются во многих странах мира, однако они могут создать дополнительные трудности для небольших хозяйств и замедлять производство. К примеру, если у фермера есть участок площадью 2–3 га, и он выращивает там кукурузу, а на 0,10–0,50 га хочет построить небольшой перерабатывающий цех для производства кукурузного масла, то для этого также нужно будет подготовить проект, подать его и получить разрешение правительства. Тогда как раньше подобных разрешений не требовалось», — отметил Насирли.

Экономист подчеркнул, что, с одной стороны, эти меры предотвращают захват сельскохозяйственных земель, с другой – при возникновении бюрократических задержек это может негативно повлиять на производство в сельском хозяйстве.

«Мы должны стремиться избавляться от бюрократических препятствий», – добавил Насирли.