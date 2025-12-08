Фермеры столкнутся с бюрократией?

В Азербайджане в будущем для строительства объектов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью, потребуется получение официального разрешения. В интервью haqqin.az председатель Центра либеральных экономистов Азербайджана Акиф Насирли подробно разъяснил суть изменений.
По словам эксперта, согласно новым поправкам, на землях сельскохозяйственного назначения любые строения должны возводиться исключительно при наличии государственного разрешения и регистрации. Он отметил, что предварительно должен быть подготовлен проект, который вместе с заявлением необходимо направить в госорганы. Если правительство одобрит проект, фермер сможет его реализовать.
«В случае отказа властей фермер уже не сможет построить теплицу или даже пробурить колодец. Кроме того, необходимо получить разрешение и на строительство небольшого склада или амбара для хранения урожая несколько дней. А для постройки помещения для рабочих понадобится временное разрешение», — отметил Насирли.
По его словам, в первую очередь будет проведена оценка качества почвы, а затем все строения, возведенные на землях сельскохозяйственного назначения, также будут проверены. Он подчеркнул, что если постройки соответствуют назначению земли, они будут узаконены. Если же нет — подлежат демонтажу.
«Это позволит устранить ситуацию, когда в регионах на особо плодородных землях чиновники способствовали строительству вилл, ресторанов и других объектов, не имеющих отношения к сельскому хозяйству. Все эти объекты будут демонтированы, и это положительный момент. Новая система разрешений создается для предотвращения дальнейшего захвата или незаконного использования сельскохозяйственных земель. Такие правила являются нормальными и применяются во многих странах мира, однако они могут создать дополнительные трудности для небольших хозяйств и замедлять производство. К примеру, если у фермера есть участок площадью 2–3 га, и он выращивает там кукурузу, а на 0,10–0,50 га хочет построить небольшой перерабатывающий цех для производства кукурузного масла, то для этого также нужно будет подготовить проект, подать его и получить разрешение правительства. Тогда как раньше подобных разрешений не требовалось», — отметил Насирли.
Экономист подчеркнул, что, с одной стороны, эти меры предотвращают захват сельскохозяйственных земель, с другой – при возникновении бюрократических задержек это может негативно повлиять на производство в сельском хозяйстве.
«Мы должны стремиться избавляться от бюрократических препятствий», – добавил Насирли.