USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

«Дом Низами» в плачевном состоянии

ФОТО; ВИДЕО
Ульвия Худиева
17:25 1071

В Гяндже здание, известное местным жителям как «Дом Низами» или «Дом-музей Низами», пришло в упадок из-за отсутствия должного ухода. Здание, где снимался фильм «Низами», посвященный азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, с участием всемирно известного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, теперь напоминает заброшенные руины.

В социальных сетях распространились кадры полуразрушенного здания, расположенного на улице Исмета Гаибова, 10. Для ремонта здания была запрошена помощь у соответствующих госструктур.

В Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что это здание не зарегистрировано как исторический памятник. В региональном управлении Министерства культуры заявили, что здание не числится на балансе управления ни как предприятие, ни как здание. Здание было построено в 1980 году во время съемок художественного фильма «Низами» как макет.

По словам связанных с фильмом источников, здание спроектировали в стиле Гянджи XII века с использованием кирпича старых построек, деревянных дверей и окон. Фильм получил несколько наград, а макетное здание с 1984 года функционировало как мемориальный дом-музей Низами Гянджеви. Однако позже дом-музей был перенесен в четырехэтажное здание, построенное на территории Мавзолея Низами Гянджеви. О макетном здании забыли, а его обрушение не приняли во внимание. Очевидно, что никакого ремонта или реставрации здания даже не планировалось.

Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана обновлено 18:40; фото
18:40 1860
Эрдоган о своих планах по Сирии
Эрдоган о своих планах по Сирии
18:23 498
Макрон ответил Трампу по поводу карт
Макрон ответил Трампу по поводу карт обновлено 18:50
18:50 1776
Алиев прибыл в Словакию
Алиев прибыл в Словакию фото
17:52 1088
Фермеры столкнутся с бюрократией?
Фермеры столкнутся с бюрократией? Эксперт объяснил новые требования
17:14 990
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 2539
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 2899
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 5402
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3832
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5796
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 5558

ЭТО ВАЖНО

Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана обновлено 18:40; фото
18:40 1860
Эрдоган о своих планах по Сирии
Эрдоган о своих планах по Сирии
18:23 498
Макрон ответил Трампу по поводу карт
Макрон ответил Трампу по поводу карт обновлено 18:50
18:50 1776
Алиев прибыл в Словакию
Алиев прибыл в Словакию фото
17:52 1088
Фермеры столкнутся с бюрократией?
Фермеры столкнутся с бюрократией? Эксперт объяснил новые требования
17:14 990
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 2539
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 2899
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 5402
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3832
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5796
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 5558
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться