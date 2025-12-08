«Дом Низами» в плачевном состоянии

В Гяндже здание, известное местным жителям как «Дом Низами» или «Дом-музей Низами», пришло в упадок из-за отсутствия должного ухода. Здание, где снимался фильм «Низами», посвященный азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, с участием всемирно известного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, теперь напоминает заброшенные руины.

В Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что это здание не зарегистрировано как исторический памятник. В региональном управлении Министерства культуры заявили, что здание не числится на балансе управления ни как предприятие, ни как здание. Здание было построено в 1980 году во время съемок художественного фильма «Низами» как макет.

По словам связанных с фильмом источников, здание спроектировали в стиле Гянджи XII века с использованием кирпича старых построек, деревянных дверей и окон. Фильм получил несколько наград, а макетное здание с 1984 года функционировало как мемориальный дом-музей Низами Гянджеви. Однако позже дом-музей был перенесен в четырехэтажное здание, построенное на территории Мавзолея Низами Гянджеви. О макетном здании забыли, а его обрушение не приняли во внимание. Очевидно, что никакого ремонта или реставрации здания даже не планировалось.