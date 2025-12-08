USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Турецкий лоукостер купит крупнейшую авиакомпанию

17:34 1193

Турецкий лоукостер Pegasus подписал обязывающее соглашение о покупке крупнейшей чешской авиакомпании Smartwings и ее «дочки» Czech Airlines за €154 млн, сообщается в заявлении на платформе публичного раскрытия информации (KAP).

Компания получит не только акции, но и дебиторскую задолженность авиаперевозчиков, которую необходимо будет погасить. Сделка будет завершена в 2026 году после получения необходимых административных разрешений в Чехии.

Комментируя приобретение, генеральный директор Pegasus Airlines Гюлиз Озтюрк заявила, что этот шаг открывает новую главу в истории авиакомпании. «Теперь с объединенным флотом Czech Airlines и Smartwings мы выходим на новый этап нашего пути. Smartwings и Pegasus продолжат расправлять крылья по всему миру», — подчеркнула она.

Основанная в 1990 году Pegasus Airlines выполняет регулярные рейсы по 156 направлениям и владеет парком из 112 воздушных судов, пишет Turkiye Today. В прошлом году компания получила доход в размере $3,41 млрд. Эту же сумму она заработала за первые девять месяцев 2025-го.

Smartwings основана в 1997 году и является крупнейшим перевозчиком в Чехии. Это материнская компания Smartwings Poland, Smartwings Slovakia и Smartwings Hungary. Маршрутная сеть перевозчика охватывает 80 направлений в 20 странах. Ее парк состоит из 47 воздушных судов, включая 43 Boeing и четыре Airbus. Прогнозируемая выручка Smartwings в 2024 году составит около €1 млрд, пишет Forbes.

Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана обновлено 18:40; фото
18:40 1861
Эрдоган о своих планах по Сирии
Эрдоган о своих планах по Сирии
18:23 501
Макрон ответил Трампу по поводу карт
Макрон ответил Трампу по поводу карт обновлено 18:50
18:50 1778
Алиев прибыл в Словакию
Алиев прибыл в Словакию фото
17:52 1090
Фермеры столкнутся с бюрократией?
Фермеры столкнутся с бюрократией? Эксперт объяснил новые требования
17:14 990
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 2540
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 2899
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 5403
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3832
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5797
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 5558

