Евробанкир под подозрением из-за частых поездок в Россию

Французский банкир Оливье Юби на фоне переговоров об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву за последние десять лет совершил 155 поездок в Москву, сказано в совместном расследовании EUobserver, Humo и De Morgen.

Юби является членом совета директоров Mfex – дочерней компании Euroclear. По данным источников EUobserver, банкир злоупотреблял своим положением, пытаясь организовать встречи главы Euroclear Валери Урбен с российской стороной. Собеседники утверждают, что Юби угрожал Урбен и еще одному руководителю Euroclear, когда те отказались.

Глава Euroclear, где хранится большая часть замороженных российских активов, выступает против планов ЕС использовать их для финансирования Киева. «Учитывая положение Euroclear в финансовой системе, учитывая наши размеры, это может также повлиять на привлекательность европейского рынка. А если само существование Euroclear окажется под угрозой, это повлияет и на мировой финансовый рынок», – предупреждала она.

По информации издания, впервые Юби обратился к Урбен на встрече высокого уровня вскоре после ее назначения генеральным директором 7 мая 2024 года. «Он (Юби) сказал ей: «Двое моих друзей хотят тебя видеть» и показал фотографии этих людей, которые хотели встретиться в Женеве. «Она была шокирована», – рассказал источник EUobserver.

Вскоре после инцидента Урбен обратилась в бельгийскую полицию, однако Национальный кризисный центр отклонил заявление, несмотря на оценку угрозы на высоком уровне. Власти не пояснили причину отказа. Для обеспечения собственной безопасности глава Euroclear привлекла французскую охранную организацию Amarante.

По словам источников EUobserver, в середине 2024 года Юби также просил члена исполнительного комитета Euroclear встретиться с представителями российской разведки, пригрозив на случай отказа. Последний оказался участником «насильственного инцидента» возле бара в первой половине 2025 года. После этого Юби обратился к Урбен со словами: «Ты ведь не хочешь закончить так же, не так ли?»

Бельгийская разведка не смогла расследовать действия Юби, поскольку он проживает во Франции и Швеции.

С 1 января 2015 года по 18 декабря 2024 года Юби совершил 155 рейсов в Россию и обратно, включая 15 после ухудшения отношений между Россией и ЕС из-за российско-украинской войны. После этого он на год приостановил поездки в РФ. Главным образом он летал в Москву, Санкт-Петербург и Сибирь. За тот же период его жена Аннет Юби посещала Россию около 40 раз, иногда вместе с мужем, иногда одна.

Представитель Euroclear Томас Черчилль сообщил, что поездки Юби в Россию носили исключительно личный характер, в частности, он увлекается балетом и является спонсором оперы во Франции и России. По его словам, Юби «не имел управленческих функций» в Euroclear и не контролировал замороженные российские активы. При этом представитель подтвердил, что Урбен получала угрозы.