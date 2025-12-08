Европейские лидеры осторожничают перед Трампом

Европейские дипломаты избегают публичного противостояния с американской администрацией, опасаясь усилить разногласия между ЕС и США и спровоцировать непредсказуемую реакцию президента Дональда Трампа. Об этом сообщили источники газеты Le Monde.

Публикация обновленной Стратегии национальной безопасности США стала настоящим потрясением для европейских политиков, усмотревших в документе признаки прямого вмешательства в дела ЕС. При этом американские политики и публичные фигуры, включая Илона Маска, усиливают критику в адрес Еврокомиссии и ЕС, однако европейские лидеры предпочитают не развивать открытые споры по этому вопросу.

«Наша цель – не устраивать битву в соцсетях со второстепенными американскими чиновниками», – заявил газете источник в окружении президента Франции Эммануэля Макрона.

Le Monde отмечает, что в Елисейском дворце избегают комментариев по новой американской стратегии, хотя она фактически повторяет тезисы, высказанные вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Пока что сдержанными оценками ограничились лишь главы внешнеполитических ведомств отдельных стран и председатель Евросовета Антониу Кошта.

«Однако перед лицом постоянных агрессивных нападок со стороны администрации Трампа этот анализ начинает терять свою силу, и европейцы все больше сомневаются в надежности своего «великого союзника». Даже в прибалтийских странах, которые очень привязаны к трансатлантическим связям, больше нет единого мнения на этот счет», – пишет издание. Оно подчеркивает, что в Париже новая стратегия нацбезопасности стала аргументом в пользу продвижения большей стратегической автономии Европы, что, однако, не подразумевает немедленного разрыва связей с Вашингтоном.

Неназванный дипломат в беседе с корреспондентом издания отметил, что, несмотря на различное отношение европейских столиц к США и расхождения в их публичных позициях, «они готовы сделать одинаковые выводы» и учиться меньше полагаться на поддержку из Вашингтона.