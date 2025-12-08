Путин о рождаемости в России

Рождаемость в России продолжает снижаться, принятых мер в сфере демографии недостаточно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, российские мужчины должны также активно участвовать в жизни семьи. Для этого «нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства». Помощь следует оказывать по принципу «чем больше — тем лучше», и ее надо увеличивать при каждом следующем ребенке, добавил Путин.

На днях издание The Economist сообщало, что с начала войны в Украине Россия могла потерять погибшими в ходе боев 1% довоенного мужского населения. С учетом данных последней довоенной переписи 2020–2021 годов, согласно которым в России проживали более 68 млн мужчин, количество погибших российских военных может превышать 680 тыс. человек.