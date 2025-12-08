USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Путин о рождаемости в России

18:18 738

Рождаемость в России продолжает снижаться, принятых мер в сфере демографии недостаточно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, российские мужчины должны также активно участвовать в жизни семьи. Для этого «нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства». Помощь следует оказывать по принципу «чем больше — тем лучше», и ее надо увеличивать при каждом следующем ребенке, добавил Путин.

На днях издание The Economist сообщало, что с начала войны в Украине Россия могла потерять погибшими в ходе боев 1% довоенного мужского населения. С учетом данных последней довоенной переписи 2020–2021 годов, согласно которым в России проживали более 68 млн мужчин, количество погибших российских военных может превышать 680 тыс. человек.

Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана обновлено 18:40; фото
18:40 1866
Эрдоган о своих планах по Сирии
Эрдоган о своих планах по Сирии
18:23 506
Макрон ответил Трампу по поводу карт
Макрон ответил Трампу по поводу карт обновлено 18:50
18:50 1790
Алиев прибыл в Словакию
Алиев прибыл в Словакию фото
17:52 1095
Фермеры столкнутся с бюрократией?
Фермеры столкнутся с бюрократией? Эксперт объяснил новые требования
17:14 993
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 2545
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 2901
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 5406
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3832
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5797
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 5558

