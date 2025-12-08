Эрдоган о своих планах по Сирии

Турция удовлетворена прогрессом, достигнутым братским сирийским народом за последний год, несмотря на всевозможные препятствия, попытки саботажа и провокации. Об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана, распространенном по случаю Дня сирийской революции (Дня освобождения) - государственного праздника в Сирии, отмечаемого ежегодно 8 декабря в ознаменование падения режима Башара Асада.

Заявление опубликовано в аккаунте главы государства в турецкой соцсети Nsosyal.

Эрдоган заверил, что Турция продолжит оказывать всю необходимую поддержку для сохранения территориальной целостности Сирии и обеспечения мира для всех слоев сирийского общества. По его словам, эти усилия направлены на то, чтобы Сирия «стала центром мира и стабильности в регионе».