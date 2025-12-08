USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Эрдоган о своих планах по Сирии

18:23 509

Турция удовлетворена прогрессом, достигнутым братским сирийским народом за последний год, несмотря на всевозможные препятствия, попытки саботажа и провокации. Об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана, распространенном по случаю Дня сирийской революции (Дня освобождения) - государственного праздника в Сирии, отмечаемого ежегодно 8 декабря в ознаменование падения режима Башара Асада.

Заявление опубликовано в аккаунте главы государства в турецкой соцсети Nsosyal.

Эрдоган заверил, что Турция продолжит оказывать всю необходимую поддержку для сохранения территориальной целостности Сирии и обеспечения мира для всех слоев сирийского общества. По его словам, эти усилия направлены на то, чтобы Сирия «стала центром мира и стабильности в регионе».

Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана обновлено 18:40; фото
18:40 1868
Эрдоган о своих планах по Сирии
Эрдоган о своих планах по Сирии
18:23 510
Макрон ответил Трампу по поводу карт
Макрон ответил Трампу по поводу карт обновлено 18:50
18:50 1791
Алиев прибыл в Словакию
Алиев прибыл в Словакию фото
17:52 1096
Фермеры столкнутся с бюрократией?
Фермеры столкнутся с бюрократией? Эксперт объяснил новые требования
17:14 993
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
Переговоры в тупике: Зеленский о разногласиях по Донбассу
15:53 2546
Трамп радует Кремль
Трамп радует Кремль
15:17 2902
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
Президент Сирии о тайном послании из России: «Остановитесь, иначе...»
14:26 5406
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика; все еще актуально
01:21 3832
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба; все еще актуально
7 декабря 2025, 22:23 5797
Анкара дает курдским боевикам последний шанс
Анкара дает курдским боевикам последний шанс обновлено 12:46
12:46 5560

