USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Кем была убитая в Ереване Баймурадова?

18:57 2519

Убитая в октябре в Ереване 23-летняя чеченка Айшат Баймурадова якобы приходилась родственницей Рамзану Кадырову, пишет The Insider. По словам руководительницы правозащитной группы «Марем» Светланы Анохиной, бабушка Баймурадовой была двоюродной сестрой отца главы Чечни Ахмата Кадырова.

В 17 лет девушку выдали замуж за инструктора по стрельбе Алсолта Телиева, который тренировал в том числе чеченских военных. В Чечне у Баймурадовой остался ребенок.

Правозащитники рассказали, что побег Айшат готовился год. При этом, когда девушка прибыла в Армению, ее никто не искал — ее муж ограничился угрозами. При этом девушка вела открытые соцсети, где выкладывала фото и геометки мест, где она находится, а также критиковала чеченское руководство.

По словам окружения Баймурадовой, Карина Иминова, с которой ее видели в последний раз, написала девушке за два месяца до убийства. Она обещала помочь Айшат с переездом в Европу — девушка пыталась подать документы на гуманитарную визу в Германию, но ее кейс сочли недостаточно сильным. 14 октября Иминова прилетела в Ереван, а 15-го Айшат пропала.

Тело девушки нашли через три дня в квартире в центре Еревана. По свидетельствам очевидцев, квартира была «вся в крови», при этом были признаки того, что Айшат пыталась оттуда выбраться: ее обнаружили около двери, а майка была «задрана вверх».

Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 31
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 256
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 584
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 937
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 1198
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
20:12 1621
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az
19:36 1698
Алиев о преимуществе Азербайджана
Алиев о преимуществе Азербайджана обновлено 19:48; фото
19:48 3407
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 7278
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция; все еще актуально
02:03 10747
Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана добавлено видео; обновлено, фото
19:31 3624

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 31
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 256
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 584
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 937
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 1198
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
20:12 1621
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az
19:36 1698
Алиев о преимуществе Азербайджана
Алиев о преимуществе Азербайджана обновлено 19:48; фото
19:48 3407
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 7278
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция; все еще актуально
02:03 10747
Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана добавлено видео; обновлено, фото
19:31 3624
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться