Кем была убитая в Ереване Баймурадова?

В 17 лет девушку выдали замуж за инструктора по стрельбе Алсолта Телиева, который тренировал в том числе чеченских военных. В Чечне у Баймурадовой остался ребенок.

Правозащитники рассказали, что побег Айшат готовился год. При этом, когда девушка прибыла в Армению, ее никто не искал — ее муж ограничился угрозами. При этом девушка вела открытые соцсети, где выкладывала фото и геометки мест, где она находится, а также критиковала чеченское руководство.

По словам окружения Баймурадовой, Карина Иминова, с которой ее видели в последний раз, написала девушке за два месяца до убийства. Она обещала помочь Айшат с переездом в Европу — девушка пыталась подать документы на гуманитарную визу в Германию, но ее кейс сочли недостаточно сильным. 14 октября Иминова прилетела в Ереван, а 15-го Айшат пропала.

Тело девушки нашли через три дня в квартире в центре Еревана. По свидетельствам очевидцев, квартира была «вся в крови», при этом были признаки того, что Айшат пыталась оттуда выбраться: ее обнаружили около двери, а майка была «задрана вверх».