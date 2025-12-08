USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины

20:22 1200

С первых дней российско-украинской войны Турция «мобилизует все возможности дипломатии для обеспечения справедливого и устойчивого мира между сторонами». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Наши усилия в этом направлении известны мировой общественности. И впредь мы будем продолжать прилагать всевозможные усилия под лозунгом «У войны не бывает победителей, а у справедливого мира – проигравших», – сказал он.

Турецкий лидер также рассказал о встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, находящимся с визитом в Анкаре:

«На сегодняшних переговорах мы обсудили актуальные региональные и глобальные вопросы, включая процессы на Ближнем Востоке и в Украине».

Эрдоган выразил удовлетворение вкладом Венгрии в развитие международного сотрудничества с тюркскими государствами и поблагодарил за поддержку Турции на пути к членству в ЕС, что является стратегической целью Анкары.

Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 37
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 257
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 585
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 940
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 1201
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
20:12 1626
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az
19:36 1700
Алиев о преимуществе Азербайджана
Алиев о преимуществе Азербайджана обновлено 19:48; фото
19:48 3410
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 7278
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция; все еще актуально
02:03 10748
Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана добавлено видео; обновлено, фото
19:31 3625

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 37
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 257
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 585
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 940
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 1201
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
20:12 1626
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az
19:36 1700
Алиев о преимуществе Азербайджана
Алиев о преимуществе Азербайджана обновлено 19:48; фото
19:48 3410
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 7278
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция; все еще актуально
02:03 10748
Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана добавлено видео; обновлено, фото
19:31 3625
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться