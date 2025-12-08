Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины

С первых дней российско-украинской войны Турция «мобилизует все возможности дипломатии для обеспечения справедливого и устойчивого мира между сторонами». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Наши усилия в этом направлении известны мировой общественности. И впредь мы будем продолжать прилагать всевозможные усилия под лозунгом «У войны не бывает победителей, а у справедливого мира – проигравших», – сказал он.

Турецкий лидер также рассказал о встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, находящимся с визитом в Анкаре:

«На сегодняшних переговорах мы обсудили актуальные региональные и глобальные вопросы, включая процессы на Ближнем Востоке и в Украине».

Эрдоган выразил удовлетворение вкладом Венгрии в развитие международного сотрудничества с тюркскими государствами и поблагодарил за поддержку Турции на пути к членству в ЕС, что является стратегической целью Анкары.