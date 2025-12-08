США не могут заставить Украину сдать Донбасс

Переговоры о мире между США и Украиной натолкнулись на одну ключевую проблему: как заставить Украину отказаться от того, что Кремль не смог захватить во время войны — от всей территории Донбасса, пишет Politico.

«По территориальному вопросу американцы рассуждают просто: Россия требует, чтобы Украина отказалась от территорий, а американцы продолжают думать, как это осуществить», — заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров, на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

«Американцы настаивают, что Украина должна покинуть Донбасс… так или иначе», — добавил чиновник.

Украина настаивает, что любое мирное соглашение должно закреплять заморозку конфликта на текущей линии фронта. На данный момент около 30% Донбасса остаются под контролем Украины.

«В целом самый реалистичный вариант — остаться там, где мы стоим. Но россияне давят на Киев, требуя уступок по территориям», — сказал европейский чиновник.

Как подчеркивает Politico, США хотят договориться как можно быстрее, и именно с этим связано раздражение Дональда Трампа политикой Киева.

«Россия, думаю, предпочла бы владеть всей страной, если задуматься. Но Россию, как я считаю, устраивает этот [американский план], а вот уверен ли я, что Зеленский с этим согласен? Его народ — да, но он сам еще не читал его», — сказал Трамп на красной дорожке перед церемонией вручения наград в Центре Кеннеди в Вашингтоне в воскресенье.

Зеленский не прокомментировал последние заявления Трампа, однако ранее сказал Bloomberg, что США и Украина не достигли согласия по вопросу востока Украины. Киев пытается объяснить США, что дать Владимиру Путину то, чего он не смог добиться за более чем три года войны, — значит подтолкнуть его к дальнейшей агрессии. Кроме того, Киев чувствует давление из-за темпов, с которыми Вашингтон хочет двигаться.

«Возможно, Трамп тоже хочет, чтобы все произошло быстро, и его команде приходится объяснять ему, что это не они виноваты в том, что все происходит не так быстро, как ему хотелось бы», — сказал европейский чиновник.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия все равно возьмет Донбасс. Однако Украина считает, что отказ от оставшихся 30% Донецкой области, включая города Краматорск и Славянск с населением более 100 000, позволит Путину вторгнуться в Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области, говорил Зеленский ранее в этом году.

В августе Зеленский сказал, что России потребуется около четырех лет, чтобы полностью оккупировать Донбасс.

«Поэтому важно, как поведут себя США — как посредник или они склонятся на сторону россиян?» — заключил европейский чиновник, добавив, что Украина также ждет ясности относительно того, какие гарантии безопасности США готовы предоставить.