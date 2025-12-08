Ирак передает «Лукойл» американцам

Соединенные Штаты поддерживают планы Ирака передать долю российской компании «Лукойл» в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны — Западная Курна-2 — американской компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Мы воодушевлены первоначальными договоренностями Министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron, а также недавним обязательством передать Западную Курну-2 американскому оператору. Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы американских компаний в Ираке», — цитирует агентство представителя Госдепа.

О переговорах с американскими нефтяными компаниями Министерство нефти Ирака рассказало на прошлой неделе. Кто именно участвует в переговорах, ведомство тогда не уточнило. Reuters писало, что заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций «Лукойла» в иракском месторождении проявила американская Exxon Mobil.

По информации Bloomberg, еще один претендент — Chevron. Источники агентства утверждают, что для проекта Западная Курна-2 Ирак отдает предпочтение именно Exxon, которая ранее уже работала на соседнем месторождении Западная Курна-1.

Bloomberg напоминает, что Exxon совсем недавно вернулась на иракский рынок после двухлетнего отсутствия. В октябре компания заключила предварительное соглашение по разработке месторождения Маджнун. Chevron в то же время также ведет переговоры о выходе на рынок Ирака, сообщил в начале ноября генеральный директор компании Майк Уирт.

Западная Курна-2 — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, начальные извлекаемые запасы составляют около 14 млрд барр. Разработка ведется на основе контракта, подписанного «Лукойлом» в январе 2010 года. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской North Oil Company. Согласно условиям соглашения, затраты по всему проекту финансирует «Лукойл», а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.