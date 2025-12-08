USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Ирак передает «Лукойл» американцам

21:10 261

Соединенные Штаты поддерживают планы Ирака передать долю российской компании «Лукойл» в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны — Западная Курна-2 — американской компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Мы воодушевлены первоначальными договоренностями Министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron, а также недавним обязательством передать Западную Курну-2 американскому оператору. Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы американских компаний в Ираке», — цитирует агентство представителя Госдепа.

О переговорах с американскими нефтяными компаниями Министерство нефти Ирака рассказало на прошлой неделе. Кто именно участвует в переговорах, ведомство тогда не уточнило. Reuters писало, что заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций «Лукойла» в иракском месторождении проявила американская Exxon Mobil.

По информации Bloomberg, еще один претендент — Chevron. Источники агентства утверждают, что для проекта Западная Курна-2 Ирак отдает предпочтение именно Exxon, которая ранее уже работала на соседнем месторождении Западная Курна-1.

Bloomberg напоминает, что Exxon совсем недавно вернулась на иракский рынок после двухлетнего отсутствия. В октябре компания заключила предварительное соглашение по разработке месторождения Маджнун. Chevron в то же время также ведет переговоры о выходе на рынок Ирака, сообщил в начале ноября генеральный директор компании Майк Уирт.

Западная Курна-2 — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, начальные извлекаемые запасы составляют около 14 млрд барр. Разработка ведется на основе контракта, подписанного «Лукойлом» в январе 2010 года. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской North Oil Company. Согласно условиям соглашения, затраты по всему проекту финансирует «Лукойл», а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.

Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 43
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 262
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 590
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 947
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 1207
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
20:12 1632
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az
19:36 1705
Алиев о преимуществе Азербайджана
Алиев о преимуществе Азербайджана обновлено 19:48; фото
19:48 3413
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 7280
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция; все еще актуально
02:03 10749
Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана добавлено видео; обновлено, фото
19:31 3627

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 43
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 262
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 590
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 947
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 1207
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
Папоян о транспортировке азербайджанской нефти в Армению
20:12 1632
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az
19:36 1705
Алиев о преимуществе Азербайджана
Алиев о преимуществе Азербайджана обновлено 19:48; фото
19:48 3413
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 7280
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция; все еще актуально
02:03 10749
Орбан в покоях Эрдогана
Орбан в покоях Эрдогана добавлено видео; обновлено, фото
19:31 3627
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться