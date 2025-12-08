USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Нетаньяху о регулярном общении с Путиным

21:31 1219

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным, это он назвал значимым для защиты «жизненно важных» интересов Израиля. Об этом израильский премьер сообщил на заседании Кнессета 8 декабря.

«У нас есть контакты с другой сверхдержавой — Россией. Я регулярно общаюсь с Путиным, и эти многолетние личные отношения служат нашим жизненно важным интересам», — сказал премьер (цитата по The Times of Israel).

Он добавил, что отношения с Россией служат интересам Израиля «и сейчас, включая попытки помешать нам защитить нашу северную границу».

Также Нетаньяху в ходе заседания рассказал о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце декабря. Премьер уточнил, что это будет его шестая встреча с республиканцем с начала его второго срока. В начале декабря издание Axios писало, что Нетаньяху попросил у Трампа помощи с получением помилования от президента Израиля Ицхака Герцога.

Коррупционное расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Нетаньяху вину отрицает. Премьера Израиля обвинили, в частности, в получении подарков — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов — от миллиардера и голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Также Нетаньяху подозревают в том, что он помогал медиамагнатам в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.

Предыдущий телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным состоялся в середине ноября. Они обсудили прекращение огня в Газе, вопросы ядерной программы Ирана и стабилизацию ситуации в Сирии. Ранее Путин и Нетаньяху созванивались в преддверии дня рождения российского лидера — 6 октября.

Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
23:32 273
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
23:14 924
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 8070
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего The Guardian
21:53 2845
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров»
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров» обновлено 22:52
22:52 5807
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
20:00 5300
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 1220
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 1055
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 1834
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 2338
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 2564

ЭТО ВАЖНО

Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
23:32 273
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
23:14 924
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 8070
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего The Guardian
21:53 2845
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров»
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров» обновлено 22:52
22:52 5807
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
20:00 5300
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 1220
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 1055
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 1834
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 2338
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 2564
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться