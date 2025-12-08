USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего

The Guardian
21:53 2847

Президент США Дональд Трамп предлагал российскому президенту Владимиру Путину план, предполагающий передачу России части украинских территорий, но последний отказался, пишет The Guardian.

По данным издания, Путин заверил Трампа, что Россия «сможет добиться большего», продолжая военные действия.

«Последний провал США на переговорах вновь продемонстрировал односторонний дисбаланс в подходе Трампа к Украине. Начиная с попыток учитывать интересы России, он ослабил позиции Украины, критикуя Зеленского и приостанавливая поставки вооружений. Стремление Трампа выступить посредником, привлекая к процессу близких ему лиц, не обладающих необходимым опытом, а также его попытки отодвинуть Европу в сторону фактически усилили позиции Москвы.

Вмешательство Трампа приводит к затягиванию конфликта. Ему следует выйти из процесса, чтобы не нанести дополнительный ущерб, а Европе (и НАТО) необходимо активизировать поддержку Украины: предоставить больше вооружений, предоставить кредитные ресурсы за счет замороженных российских активов, полностью применять энергетические санкции, усилить ответные меры на диверсии и кибератаки, а также проявлять более единый подход к завершению периода агрессивных действий со стороны России», - пишет издание.

Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
23:32 275
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
23:14 928
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 8072
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего The Guardian
21:53 2848
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров»
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров» обновлено 22:52
22:52 5811
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
20:00 5302
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 1220
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 1058
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 1835
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 2338
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 2564
