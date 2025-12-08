Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего

По данным издания, Путин заверил Трампа, что Россия «сможет добиться большего», продолжая военные действия.

«Последний провал США на переговорах вновь продемонстрировал односторонний дисбаланс в подходе Трампа к Украине. Начиная с попыток учитывать интересы России, он ослабил позиции Украины, критикуя Зеленского и приостанавливая поставки вооружений. Стремление Трампа выступить посредником, привлекая к процессу близких ему лиц, не обладающих необходимым опытом, а также его попытки отодвинуть Европу в сторону фактически усилили позиции Москвы.

Вмешательство Трампа приводит к затягиванию конфликта. Ему следует выйти из процесса, чтобы не нанести дополнительный ущерб, а Европе (и НАТО) необходимо активизировать поддержку Украины: предоставить больше вооружений, предоставить кредитные ресурсы за счет замороженных российских активов, полностью применять энергетические санкции, усилить ответные меры на диверсии и кибератаки, а также проявлять более единый подход к завершению периода агрессивных действий со стороны России», - пишет издание.