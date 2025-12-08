Европа усложняет жизнь мигрантам

8 декабря министры внутренних дел стран ЕС одобрили пакет мер, значительно усиливающих контроль над прибытием мигрантов и ускоряющих процедуры их возврата. Решение было принято на фоне роста влияния правых партий в Европе.

Согласованные документы, подготовленные Еврокомиссией и ожидающие рассмотрения Европарламентом, в частности, предусматривают: создание «центров возврата» за пределами ЕС для мигрантов, чьи заявки на убежище отклонены; более строгие меры в отношении лиц, отказывающихся покидать территорию объединения, включая увеличение сроков содержания под стражей; возможность возвращения мигрантов в «третьи безопасные страны», даже если они не являются гражданами этих стран.

Кроме того, страны ЕС согласовали механизм «обязательной солидарности», предусматривающий перераспределение не менее 30 000 просителей убежища между государствами-членами. Те страны, которые не готовы принимать мигрантов, должны будут выплачивать финансовый взнос - около $23 000 за каждого непереселенного просителя.