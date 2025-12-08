USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Европа усложняет жизнь мигрантам

22:33 789

8 декабря министры внутренних дел стран ЕС одобрили пакет мер, значительно усиливающих контроль над прибытием мигрантов и ускоряющих процедуры их возврата. Решение было принято на фоне роста влияния правых партий в Европе.

Согласованные документы, подготовленные Еврокомиссией и ожидающие рассмотрения Европарламентом, в частности, предусматривают: создание «центров возврата» за пределами ЕС для мигрантов, чьи заявки на убежище отклонены; более строгие меры в отношении лиц, отказывающихся покидать территорию объединения, включая увеличение сроков содержания под стражей; возможность возвращения мигрантов в «третьи безопасные страны», даже если они не являются гражданами этих стран.

Кроме того, страны ЕС согласовали механизм «обязательной солидарности», предусматривающий перераспределение не менее 30 000 просителей убежища между государствами-членами. Те страны, которые не готовы принимать мигрантов, должны будут выплачивать финансовый взнос - около $23 000 за каждого непереселенного просителя.

Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
23:32 275
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
23:14 930
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 8073
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего The Guardian
21:53 2848
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров»
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров» обновлено 22:52
22:52 5811
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
20:00 5303
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 1221
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 1058
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 1836
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 2339
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 2566

