Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Правительство Пашиняна убирает гору Арарат с банкноты в 50 000 драмов

22:37 814

Правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна планирует полностью убрать изображение горы Арарат (армянское название горы Агрыдаг - ред.) из армянской государственной символики, пишут турецкие СМИ.

Утверждается, что данный шаг предпринимается для укрепления турецко-армянских отношений и устранения символов, потенциально оскорбительных для представителей других национальностей и религий.

Первым практическим шагом в этом направлении стало обновление пограничного штампа, используемого для маркировки документов при пересечении армянской границы. Согласно решению правительства Армении, изображение горы Арарат (Агрыдаг) было удалено с этого штампа с 1 ноября 2025 года.

Следующим этапом, пишут СМИ, станет выпуск банкноты номиналом 50 000 драмов с обновленным дизайном. Центральный банк Армении подтвердил, что с купюры будут удалены два традиционных символа: гора Арарат (Агрыдаг) и портрет первого католикоса всех армян Григория Просветителя. В дизайне новой банкноты будет изображено здание правительства Республики Армения. Первые банкноты с новыми изображениями появятся весной 2026 года, после чего старые купюры начнут постепенно изыматься из обращения.

Власти Армении также планируют пересмотр государственного герба. На текущей версии герба изображение горы Арарат (Агрыдаг) с Ноевым ковчегом на вершине расположено на центральном щите. Обновленное предложение предполагает замену этого символа на силуэт озера Гёйча (Севан) — крупнейшего озера в Армении. Официальное утверждение нового герба Армении будет приурочено к поправкам в действующую Конституцию, запланированным правительством Пашиняна на 2026 год.

