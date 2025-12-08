Правительство Пашиняна убирает гору Арарат с банкноты в 50 000 драмов

Утверждается, что данный шаг предпринимается для укрепления турецко-армянских отношений и устранения символов, потенциально оскорбительных для представителей других национальностей и религий.

Первым практическим шагом в этом направлении стало обновление пограничного штампа, используемого для маркировки документов при пересечении армянской границы. Согласно решению правительства Армении, изображение горы Арарат (Агрыдаг) было удалено с этого штампа с 1 ноября 2025 года.

Следующим этапом, пишут СМИ, станет выпуск банкноты номиналом 50 000 драмов с обновленным дизайном. Центральный банк Армении подтвердил, что с купюры будут удалены два традиционных символа: гора Арарат (Агрыдаг) и портрет первого католикоса всех армян Григория Просветителя. В дизайне новой банкноты будет изображено здание правительства Республики Армения. Первые банкноты с новыми изображениями появятся весной 2026 года, после чего старые купюры начнут постепенно изыматься из обращения.

Власти Армении также планируют пересмотр государственного герба. На текущей версии герба изображение горы Арарат (Агрыдаг) с Ноевым ковчегом на вершине расположено на центральном щите. Обновленное предложение предполагает замену этого символа на силуэт озера Гёйча (Севан) — крупнейшего озера в Армении. Официальное утверждение нового герба Армении будет приурочено к поправкам в действующую Конституцию, запланированным правительством Пашиняна на 2026 год.