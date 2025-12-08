Польша и Греция вместо России

Польша и Греция, имеющие выход к морю на севере и юге Европы соответственно, становятся крупными центрами по снабжению находящихся между ними стран импортным сжиженным газом.

Евросоюз поставил цель полностью прекратить закупки газа у России с ноября 2027 года. Ожидающийся в 2026-2027 годах значительный рост поставок СПГ из Северной Америки, Катара и других регионов должен помочь сгладить этот переход.

Но ряд стран Восточной и Центральной Европы, не имеющих выхода к морю, находятся в более сложной ситуации. Польша и Греция активно развивают инфраструктуру по приему и транспортировке газа и смогут снабжать страны внутри континента – от Венгрии со Словакией, которые продолжают протестовать против газового эмбарго, до Украины.

Польский оператор газопроводов Gaz-System в первой половине следующего года примет решение о строительстве еще одного плавучего терминала для приема СПГ на Балтийском море, рассказал Bloomberg генеральный директор Славомир Хинц, объяснив это «заметным повышением интереса к СПГ как в Польше, так и в других странах нашего региона».

Соглашения, заключенные греческими компаниями об импорте СПГ в больших объемах из США для экспорта в Центральную и Восточную Европу, меняют энергетическое будущее континента, заявил агентству вице-премьер Греции Костис Хацидакис. Они не только «укрепляют геополитическую значимость Греции», но и «в значительной мере меняют энергетическую карту» Европы, добавил он.

Польша уже имеет удачный опыт диверсификации. Еще в 2018 году она сообщила, что не будет продлевать истекающий в 2022 году контракт с «Газпромом», и заключила соглашение о долгосрочных поставках СПГ из США. Финансовые условия этого договора не разглашались, но все расчеты показывали, что американский газ должен быть заметно дороже российского.

Ставка Польши, включавшая строительство заработавшего в 2016 году импортного СПГ-терминала в Свиноуйсьце мощностью 8,3 млрд кубометров в год, сыграла через четыре года, когда из-за развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войны цены на газ в Европе взлетели в разы, а поставки «Газпрома» в течение 2022 года резко упали.

Импорт СПГ в Польшу, по подсчетам Bloomberg на основе данных о движении судов, вырос с 1,18 млн тонн в 2017 году до 5,71 млн тонн в 2025-м (к 4 декабря), или примерно с 1,7 млрд до 8 млрд кубометров соответственно.