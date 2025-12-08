USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Польша и Греция вместо России

Польша и Греция, имеющие выход к морю на севере и юге Европы соответственно, становятся крупными центрами по снабжению находящихся между ними стран импортным сжиженным газом.

Евросоюз поставил цель полностью прекратить закупки газа у России с ноября 2027 года. Ожидающийся в 2026-2027 годах значительный рост поставок СПГ из Северной Америки, Катара и других регионов должен помочь сгладить этот переход.

Но ряд стран Восточной и Центральной Европы, не имеющих выхода к морю, находятся в более сложной ситуации. Польша и Греция активно развивают инфраструктуру по приему и транспортировке газа и смогут снабжать страны внутри континента – от Венгрии со Словакией, которые продолжают протестовать против газового эмбарго, до Украины.

Польский оператор газопроводов Gaz-System в первой половине следующего года примет решение о строительстве еще одного плавучего терминала для приема СПГ на Балтийском море, рассказал Bloomberg генеральный директор Славомир Хинц, объяснив это «заметным повышением интереса к СПГ как в Польше, так и в других странах нашего региона».

Соглашения, заключенные греческими компаниями об импорте СПГ в больших объемах из США для экспорта в Центральную и Восточную Европу, меняют энергетическое будущее континента, заявил агентству вице-премьер Греции Костис Хацидакис. Они не только «укрепляют геополитическую значимость Греции», но и «в значительной мере меняют энергетическую карту» Европы, добавил он.

Польша уже имеет удачный опыт диверсификации. Еще в 2018 году она сообщила, что не будет продлевать истекающий в 2022 году контракт с «Газпромом», и заключила соглашение о долгосрочных поставках СПГ из США. Финансовые условия этого договора не разглашались, но все расчеты показывали, что американский газ должен быть заметно дороже российского.

Ставка Польши, включавшая строительство заработавшего в 2016 году импортного СПГ-терминала в Свиноуйсьце мощностью 8,3 млрд кубометров в год, сыграла через четыре года, когда из-за развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войны цены на газ в Европе взлетели в разы, а поставки «Газпрома» в течение 2022 года резко упали.

Импорт СПГ в Польшу, по подсчетам Bloomberg на основе данных о движении судов, вырос с 1,18 млн тонн в 2017 году до 5,71 млн тонн в 2025-м (к 4 декабря), или примерно с 1,7 млрд до 8 млрд кубометров соответственно.

Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
23:32 279
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
23:14 935
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 8074
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего The Guardian
21:53 2851
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров»
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров» обновлено 22:52
22:52 5813
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
20:00 5305
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 1222
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 1058
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 1838
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 2341
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 2568
