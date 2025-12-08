Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал роль Китая в переговорном процессе, заявив, что, несмотря на все уважение к стране, он не видит, что Пекину выгодно скорейшее окончание войны. По его мнению, Китай не заинтересован в слабой или проигравшей России, что приводит к продолжению конфликта.

«Китай действительно имеет влияние на (российского президента Владимира) Путина. Я не вижу, чтобы для Китая было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что мы увидели новую доктрину США. Безусловно, это два полюса, которые видят друг друга. Это две великие державы, и это большое противостояние. И сегодня Китаю не выгодна слабая и проигравшая Россия.

Безусловно, Китай — крепкая страна, крепкая экономика. Самое главное в нашем случае — это влияние, которое Китай точно оказывает на Россию, лично на Путина», — добавил президент Украины.