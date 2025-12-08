USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал роль Китая в переговорном процессе, заявив, что, несмотря на все уважение к стране, он не видит, что Пекину выгодно скорейшее окончание войны. По его мнению, Китай не заинтересован в слабой или проигравшей России, что приводит к продолжению конфликта.

«Китай действительно имеет влияние на (российского президента Владимира) Путина. Я не вижу, чтобы для Китая было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что мы увидели новую доктрину США. Безусловно, это два полюса, которые видят друг друга. Это две великие державы, и это большое противостояние. И сегодня Китаю не выгодна слабая и проигравшая Россия.

Безусловно, Китай — крепкая страна, крепкая экономика. Самое главное в нашем случае — это влияние, которое Китай точно оказывает на Россию, лично на Путина», — добавил президент Украины.

ЭТО ВАЖНО

