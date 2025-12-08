Европейцы угрожают, американцы могут уйти

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что затягивание войны увеличит ее конечную стоимость для Москвы. По ее словам, предлагаемый репарационный механизм — несмотря на сложность конструкции — направлен на то, чтобы повысить цену российской агрессии и тем самым усилить давление на Кремль.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что чем дольше президент России Владимир Путин продолжает военные действия, сопровождающиеся человеческими жертвами и разрушением украинской инфраструктуры, тем серьезнее будут экономические и политические последствия для самой России.

Она также отметила, что Европейский союз и его партнеры обладают достаточными ресурсами для дальнейшего ужесточения давления с целью принудить Москву к переговорам.

Между тем постоянный представитель США при НАТО Джулиан Уитакер заявил, что американский лидер Дональд Трамп может отказаться от участия в украинском урегулировании, если сочтет, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной недостижимо.