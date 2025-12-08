USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Европейцы угрожают, американцы могут уйти

23:32

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что затягивание войны увеличит ее конечную стоимость для Москвы. По ее словам, предлагаемый репарационный механизм — несмотря на сложность конструкции — направлен на то, чтобы повысить цену российской агрессии и тем самым усилить давление на Кремль.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что чем дольше президент России Владимир Путин продолжает военные действия, сопровождающиеся человеческими жертвами и разрушением украинской инфраструктуры, тем серьезнее будут экономические и политические последствия для самой России.

Она также отметила, что Европейский союз и его партнеры обладают достаточными ресурсами для дальнейшего ужесточения давления с целью принудить Москву к переговорам.

Между тем постоянный представитель США при НАТО Джулиан Уитакер заявил, что американский лидер Дональд Трамп может отказаться от участия в украинском урегулировании, если сочтет, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной недостижимо.

Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
23:32 283
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
23:14 941
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
15:57 8074
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего
Трамп предложил Путину украинские территории. Путин захотел большего The Guardian
21:53 2853
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров»
Зеленский о «выгодном» предложении «партнеров» обновлено 22:52
22:52 5815
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
20:00 5306
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
Нетаньяху о регулярном общении с Путиным
21:31 1223
Ирак передает «Лукойл» американцам
Ирак передает «Лукойл» американцам
21:10 1059
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
Орбан: Без Турции жизнь в Венгрии была бы невыносимой
20:53 1840
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
США не могут заставить Украину сдать Донбасс
20:39 2343
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
Эрдоган о победителях и проигравших в войне России и Украины
20:22 2569

