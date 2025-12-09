USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»

00:16 1108

Азербайджан может обеспечить любой объем энергоресурсов, необходимый Словакии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини в Братиславе.

«Должен также отметить, что наши богатые газовые месторождения сегодня позволяют нам экспортировать природный газ во многие страны мира. Число стран, приобретающих азербайджанский газ, достигло четырнадцати. Мы занимаем первое место как страна, экспортирующая газ по трубопроводам.

В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы, и, конечно, появится возможность поставлять еще большие объемы азербайджанского газа как в Словакию, так и в соседние с ней страны.

В настоящее время наш общий экспорт газа составляет 25 миллиардов кубометров, половина из которых транспортируется в европейские страны. Сегодня восемь стран-членов Европейского союза обеспечивают свою энергетическую безопасность, приобретая азербайджанский газ.

Вы уже сказали о другом перспективном направлении нашего сотрудничества – оборонной промышленности. Мы рассматриваем сотрудничество в этой сфере с точки зрения развития промышленности. Мы не намерены вести войну - для нас войны уже остались в прошлом.

Здесь речь идет просто о создании синергии, когда, соединив словацкие технологии с азербайджанскими финансовыми возможностями, можно производить новую продукцию, которая будет интересной и для мировых рынков. Более того, это принесет нам большие выгоды и как одна из ветвей технологического развития. Мы работаем над конкретными проектами в этом направлении», - сказал Алиев.

Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 4601
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 935
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
00:43 913
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
00:32 1188
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
00:16 1109
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
8 декабря 2025, 20:00 6588
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az; все еще актуально
8 декабря 2025, 19:36 3416
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только…
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только… обновлено 23:53; фото
8 декабря 2025, 23:53 6852
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
8 декабря 2025, 23:32 1362
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
8 декабря 2025, 23:14 2296
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
8 декабря 2025, 15:57 8360

ЭТО ВАЖНО

Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 4601
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 935
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
00:43 913
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
00:32 1188
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
00:16 1109
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
8 декабря 2025, 20:00 6588
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az; все еще актуально
8 декабря 2025, 19:36 3416
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только…
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только… обновлено 23:53; фото
8 декабря 2025, 23:53 6852
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
8 декабря 2025, 23:32 1362
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
8 декабря 2025, 23:14 2296
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
8 декабря 2025, 15:57 8360
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться