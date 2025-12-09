Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»

Азербайджан может обеспечить любой объем энергоресурсов, необходимый Словакии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини в Братиславе.

«Должен также отметить, что наши богатые газовые месторождения сегодня позволяют нам экспортировать природный газ во многие страны мира. Число стран, приобретающих азербайджанский газ, достигло четырнадцати. Мы занимаем первое место как страна, экспортирующая газ по трубопроводам.

В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы, и, конечно, появится возможность поставлять еще большие объемы азербайджанского газа как в Словакию, так и в соседние с ней страны.

В настоящее время наш общий экспорт газа составляет 25 миллиардов кубометров, половина из которых транспортируется в европейские страны. Сегодня восемь стран-членов Европейского союза обеспечивают свою энергетическую безопасность, приобретая азербайджанский газ.

Вы уже сказали о другом перспективном направлении нашего сотрудничества – оборонной промышленности. Мы рассматриваем сотрудничество в этой сфере с точки зрения развития промышленности. Мы не намерены вести войну - для нас войны уже остались в прошлом.

Здесь речь идет просто о создании синергии, когда, соединив словацкие технологии с азербайджанскими финансовыми возможностями, можно производить новую продукцию, которая будет интересной и для мировых рынков. Более того, это принесет нам большие выгоды и как одна из ветвей технологического развития. Мы работаем над конкретными проектами в этом направлении», - сказал Алиев.