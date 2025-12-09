Азербайджан и Армения не могут выбрать место

Министерство иностранных дел Армении сообщило, что обсуждения с Азербайджаном по поводу места проведения встречи региональной платформы «3+3» продолжаются.

«Эта встреча должна состояться в Ереване или Баку. Для поиска взаимоприемлемого решения обсуждения будут продолжены, и мы сообщим в случае достижения договоренности», - заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян Общественному телевидению страны. Она подчеркнула, что переговоры ведутся для выбора города, который устроит все стороны, и окончательное решение будет объявлено после согласования.

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан предложил провести очередную встречу регионального формата «3+3» сначала на своей территории, а затем — в Армении. По его словам, в нынешней ситуации Баку не видит оснований для отказа Еревана от этого предложения.