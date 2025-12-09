USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Азербайджан и Армения не могут выбрать место

00:32 1188

Министерство иностранных дел Армении сообщило, что обсуждения с Азербайджаном по поводу места проведения встречи региональной платформы «3+3» продолжаются.

«Эта встреча должна состояться в Ереване или Баку. Для поиска взаимоприемлемого решения обсуждения будут продолжены, и мы сообщим в случае достижения договоренности», - заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян Общественному телевидению страны. Она подчеркнула, что переговоры ведутся для выбора города, который устроит все стороны, и окончательное решение будет объявлено после согласования.  

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан предложил провести очередную встречу регионального формата «3+3» сначала на своей территории, а затем — в Армении. По его словам, в нынешней ситуации Баку не видит оснований для отказа Еревана от этого предложения.

Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 4602
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 936
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
00:43 913
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
00:32 1189
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
00:16 1110
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
8 декабря 2025, 20:00 6589
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az; все еще актуально
8 декабря 2025, 19:36 3416
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только…
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только… обновлено 23:53; фото
8 декабря 2025, 23:53 6853
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
8 декабря 2025, 23:32 1362
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
8 декабря 2025, 23:14 2296
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
8 декабря 2025, 15:57 8360

