США отходят от НАТО и выбирают Россию?

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что Соединенные Штаты больше не могут «делать вид, что мы партнеры» со странами ЕС, которые проводят политику, «полностью противоречащую» интересам Америки.

В качестве примера такой политики он назвал предполагаемую «цензуру» и «климатический фанатизм». Обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман считает, что это звучит как едва завуалированная угроза: отмените европейские меры, неугодные администрации Трампа, иначе США пересмотрят свою поддержку НАТО.

Язык опубликованной Стратегии национальной безопасности в сочетании с угрозами Ландау позволяет выдвинуть и третью, еще более радикальную интерпретацию. Речь может идти не просто об отдельных политиках ЕС, а о самом существовании Европейского союза, представленного как «глобалистский» проект, враждебный интересам Америки.

Резюмируя вышесказанное, автор делает вывод, что США могут начать отход от НАТО, разрыв с нынешними европейскими правительствами и долгосрочное сближение с Россией.