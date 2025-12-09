Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»

Европа «идет в очень плохом направлении», им (европейцам) «нужно быть очень осторожными». Так президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Х на 120 млн евро.

«Это довольно удивительно. Вы говорите… Это жестко. Вы считаете это атакой? Илон мне не звонил, чтобы попросить о помощи в этом вопросе. Но нет, это серьезно. Я не думаю, что это правильно. Нет, я не думаю, что это правильно. Я не понимаю, как они могут так поступать. Я скажу об этом позже.

Я получу полный доклад по этому вопросу. Смотрите, Европе нужно быть очень осторожной. Они делают много вещей. Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они идут в очень плохих направлениях. Это было большое… это было серьезное дело», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также упомянул, что его предшественник Джо Байден дал Украине 350 млрд долларов: «Знаете, что я им дал? Ничего. Ну, я дал им «Джавелины» в самом начале, они подбили танки».

По его словам, США хотят прекращения войны в Украине «из гуманных соображений» и желают прекращения гибели людей на украинской территории.