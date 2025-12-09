USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»

Европа «идет в очень плохом направлении», им (европейцам) «нужно быть очень осторожными». Так президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Х на 120 млн евро.

«Это довольно удивительно. Вы говорите… Это жестко. Вы считаете это атакой? Илон мне не звонил, чтобы попросить о помощи в этом вопросе. Но нет, это серьезно. Я не думаю, что это правильно. Нет, я не думаю, что это правильно. Я не понимаю, как они могут так поступать. Я скажу об этом позже.

Я получу полный доклад по этому вопросу. Смотрите, Европе нужно быть очень осторожной. Они делают много вещей. Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они идут в очень плохих направлениях. Это было большое… это было серьезное дело», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также упомянул, что его предшественник Джо Байден дал Украине 350 млрд долларов: «Знаете, что я им дал? Ничего. Ну, я дал им «Джавелины» в самом начале, они подбили танки».

По его словам, США хотят прекращения войны в Украине «из гуманных соображений» и желают прекращения гибели людей на украинской территории.

Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только…
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
