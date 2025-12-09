Зеленский о летевших за его самолетом дронах

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что его самолет преследовали четыре дрона военного типа перед приземлением в аэропорту Дублина.

«Ирландия действительно это подтвердила. Будет расследование. Были дроны. Мы максимально осторожны, насколько можем. Наверное, наш сектор безопасности должен думать об этом и заниматься этим. Мы уже привыкли жить в таком формате, в таких обстоятельствах», - сказал президент Украины.

Инцидент произошел 1 декабря во время визита Зеленского в Ирландию. Источники рассказали журналистам, что четыре неопознанных беспилотника нарушили запрет на полеты и следовали по той же траектории, что и самолет президента Украины, который направлялся в аэропорт Дублина.

По словам источников, дроны взлетели с северо-востока Дублина. Неизвестно, взлетели ли аппараты с суши или с незамеченного корабля. Позже эти беспилотники кружили над кораблем ирландских ВМС LÉ William Butler Yeats, который был тайно развернут в Ирландском море прямо перед визитом Зеленского. Источники сообщили журналистам, что местные правоохранители уже проводят расследование.