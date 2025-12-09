USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Путин призвал россиян на военные сборы

01:49 228

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 декабря, подписал указ о призыве граждан страны на военные сборы в 2026 году.

Согласно документу, на ежегодные сборы отправятся россияне, находящиеся в запасе. Организацию процесса поручено обеспечить правительству и органам власти субъектов РФ.

Указ, вступающий в силу незамедлительно, содержит два секретных пункта с пометкой «для служебного пользования». В них, как предполагается, зафиксированы численность граждан, которых отправят на сборы, и сроки их проведения.

Военные сборы зимой — редкая практика для России. В прошлом году Путин подписал указ об их проведении в январе — впервые за 20 лет. В 2024 году аналогичный указ был подписан 1 марта, в 2023 году — 10 мая, в 2022 и 2021 — 26 апреля, в 2020 году — 29 июня. Сборы 2019 года были объявлены в конце февраля, а проводились в марте, а сборы 2004-18 годов начинались в марте–июне.

В январе сборы проходили регулярно в начале 2000 годов, а указ об их проведении Путин, как правило, подписывал в один из последних дней года.

Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 4604
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 940
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
00:43 917
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
00:32 1191
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
00:16 1111
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
8 декабря 2025, 20:00 6591
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az; все еще актуально
8 декабря 2025, 19:36 3416
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только…
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только… обновлено 23:53; фото
8 декабря 2025, 23:53 6854
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
8 декабря 2025, 23:32 1362
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
8 декабря 2025, 23:14 2299
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
8 декабря 2025, 15:57 8360

ЭТО ВАЖНО

Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 4604
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 940
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
США отходят от НАТО и выбирают Россию?
00:43 917
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
Азербайджан и Армения не могут выбрать место
00:32 1191
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
Алиев: «Для нас войны остались в прошлом»
00:16 1111
Азербайджан обеспечит большую часть Армении
Азербайджан обеспечит большую часть Армении новый поворот
8 декабря 2025, 20:00 6591
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве
Экс-вице-премьер Азербайджана о проблемах в экономике и сельском хозяйстве Вахид Ахмедов комментирует для haqqin.az; все еще актуально
8 декабря 2025, 19:36 3416
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только…
Словакия хочет продавать оружие Азербайджану, но не только… обновлено 23:53; фото
8 декабря 2025, 23:53 6854
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
Европейцы угрожают, американцы могут уйти
8 декабря 2025, 23:32 1362
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
Зеленский рассказал, почему Китай не хочет завершения войны
8 декабря 2025, 23:14 2299
Топливо Азербайджана пойдет в Армению
Топливо Азербайджана пойдет в Армению новость дополнена
8 декабря 2025, 15:57 8360
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться