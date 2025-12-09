Путин призвал россиян на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 декабря, подписал указ о призыве граждан страны на военные сборы в 2026 году.

Согласно документу, на ежегодные сборы отправятся россияне, находящиеся в запасе. Организацию процесса поручено обеспечить правительству и органам власти субъектов РФ.

Указ, вступающий в силу незамедлительно, содержит два секретных пункта с пометкой «для служебного пользования». В них, как предполагается, зафиксированы численность граждан, которых отправят на сборы, и сроки их проведения.

Военные сборы зимой — редкая практика для России. В прошлом году Путин подписал указ об их проведении в январе — впервые за 20 лет. В 2024 году аналогичный указ был подписан 1 марта, в 2023 году — 10 мая, в 2022 и 2021 — 26 апреля, в 2020 году — 29 июня. Сборы 2019 года были объявлены в конце февраля, а проводились в марте, а сборы 2004-18 годов начинались в марте–июне.

В январе сборы проходили регулярно в начале 2000 годов, а указ об их проведении Путин, как правило, подписывал в один из последних дней года.