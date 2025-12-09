Евросоюз назвал срок: в течение двух недель

По их словам, этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра страны Кира Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и украинским президентом Владимиром Зеленским в Лондоне 8 декабря. Как утверждает издание, «сделка очень близка».

Страны Европейского Союза объявят о своем решении о конфискации замороженных активов России уже на этой или следующей неделе. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

Кир Стармер считает, что соглашение о конфискации замороженных активов РФ в Европе на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов ($133 млрд) для помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней. Он поясняет это тем, что переговоры о прекращении войны достигли «критической стадии». Из 100 млрд активы примерно на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд) передаст Великобритания. Средства направят на военную помощь Киеву либо на восстановление Украины.

Как пишет издание, это финансирование рассматривается как важнейший рычаг давления для европейцев и Украины на мирных переговорах, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.

Также эти активы рассматриваются как один из немногих козырей, которые позволят не допустить фактического навязывания Украине какой-либо сделки со стороны Вашингтона.

Однако Бельгия, где, как известно, сосредоточена большая часть замороженных активов РФ, пока задерживает сделку. Бельгийское правительство выступает против перевода средств для Украины из-за опасений, что оно может оказаться в ситуации, когда возникнет юридическая ответственность за сумму, равную трети годового ВВП страны. При этом представитель правительства Британии имеет оптимизм. «Мы надеемся, что сделка будет заключена примерно на следующей неделе», - сказал он в комментарии The Times.

Руководство ЕС давно обсуждает конфискацию замороженных российских активов для финансирования Украины. Еврокомиссия 3 декабря одобрила два механизма, включая репарационный кредит за счет активов России, который может быть утвержден квалифицированным большинством без согласия всех стран союза. План использования активов должны обсудить на саммите 18 декабря.

Reuters писало, что лидеры семи стран ЕС — Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции — 8 декабря призвали блок оперативно продвигать предложение об использовании замороженных активов для финансирования Украины, о чем написали главе ЕК в соответствующем письме.

Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что Брюссель нашел в договорах ЕС статью, которая позволяет принимать решения без единогласного согласия всех стран — участниц блока, что позволит заморозить российские активы бессрочно, а не продлевать блокировку каждые полгода.