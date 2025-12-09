USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»

10:14

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с усилением давления со стороны США, которые требуют от украинского лидера согласиться на территориальные и другие уступки в рамках «мирного плана» Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что после недель интенсивных дипломатических переговоров украинцы все еще считают, что некоторые аспекты плана США выгодны Москве, и США давят на Зеленского гораздо сильнее, чем на президента России Владимира Путина. Axios добавляет, что американский чиновник опроверг это, подчеркнув, что США также «давили» на Путина, чтобы он смягчил свои требования.

Украинский чиновник заявил Axios, что, по мнению Киева, предложение США ухудшилось после того, как переговорщики Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели пятичасовую встречу с Путиным на прошлой неделе в Кремле. Чиновник добавил, что Уиткофф и Кушнер, казалось, хотели получить от Зеленского четкое «да», когда обсуждали с ним план во время двухчасового телефонного разговора в субботу. «Создавалось впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс и что американцы хотели, чтобы Зеленский согласился на все это во время телефонного разговора», – сказал украинский чиновник.

Зеленский отметил во время телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером, что получил предложение США только час назад и еще не прочитал его, заявляют американские и украинские чиновники.

Американский чиновник сказал, что это было странно, поскольку США передали обновленное предложение днем ранее. Украинский чиновник отметил, что хотя некоторые документы были предоставлены днем ранее, другие были получены незадолго до звонка. Украинский чиновник также заявил, что предложение США содержало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территория и контроль над Запорожской АЭС, и не давало ответа на ключевые вопросы относительно гарантий безопасности.

Как утверждает украинский чиновник, американская сторона, казалось, ожидала, что Зеленский просто согласится на условия по телефону.

Американский чиновник, пишет Axios, настаивал, что на текущий проект значительное влияние имели предложения украинцев и что Кушнер и Уиткофф давили на Путина, чтобы тот согласился на некоторые требования Украины.

«Но эта ситуация отражает скрытое недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, несмотря на много часов, которые их команды провели за переговорами», - говорится в публикации.

Издание напоминает, что в понедельник Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы обсудить общую позицию по плану Трампа. Axios пишет, что американские и украинские чиновники заявляют, что администрация Трампа рассматривала встречу Зеленского на Даунинг-стрит как бесполезную попытку выиграть время в переговорах по «мирному плану». Украинские чиновники заявили, что, по их мнению, США пытаются оторвать Зеленского от европейских лидеров, чтобы иметь возможность оказывать на него более эффективное давление, отмечается в публикации.

Украинский чиновник отметил, что, хотя администрация Трампа давит на Зеленского, чтобы тот действовал быстро, европейцы советуют ему быть осторожным и терпеливым. Такое развитие событий, по данным Axios, раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев «главным препятствием» для заключения соглашения.

Издание добавляет, что украинцы и европейцы также обсуждают гарантии безопасности. Европейский чиновник заявил, что остается непонятным, какую роль США готовы играть в обеспечении гарантий и чего они ожидают от европейских союзников.

Ранее AFP со ссылкой на украинского чиновника писало о значительном давлении со стороны США, которые склоняют Украину к принятию соглашения, которое, по их замыслу, должно прекратить войну. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью в понедельник подтвердил, что в переговорах по «мирному плану» Трампа участники по-прежнему не могут прийти к согласию по территориальному вопросу, речь идет, в частности, о судьбе Донецкой области. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на «мирный план», тогда как президент Украины Владимир Зеленский «даже не читал» его. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что получил в США информацию об их встрече с россиянами в Москве и планирует рассказать обо всех аспектах диалога и передать документы Владимиру Зеленскому.

Северск «понемногу переходит» к россиянам
Северск «понемногу переходит» к россиянам
11:33 196
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 329
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 658
Путин не сбавляет темпа войны
Путин не сбавляет темпа войны Sky News
10:34 702
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
11:02 1149
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
10:47 671
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии? важный вопрос; все еще актуально
8 декабря 2025, 22:53 4214
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция
00:15 4119
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
08:39 2883
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 7031
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 5739

