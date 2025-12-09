Развитие хлопководства в Азербайджане за последние годы стало одним из самых заметных успехов аграрной политики страны. Хлопок вновь превращается в стратегическую культуру, дающую работу тысячам семей в регионах, обеспечивающую экспортную выручку и стимулирующую развитие сельских территорий. В основе этих изменений – активная поддержка государства и личное внимание президента Ильхама Алиева к отрасли.

Президент Азербайджана неоднократно подчеркивал стратегическую важность хлопководства для развития регионов. Его поездки в районы, где выращивают хлопок, встречи с фермерами и руководителями хозяйств стали символом того, что отрасль находится под прямым контролем на самом высоком уровне. Во время таких визитов поднимаются вопросы модернизации инфраструктуры, строительства новых складских и логистических объектов, совершенствования системы закупочных цен. Фермеры отмечают, что все озвученные на местах проблемы находят свое решение в конкретных государственных программах и распоряжениях.