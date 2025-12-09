USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Фермеры благодарны Алиеву, а урожайность хлопка на пике

10:08

Развитие хлопководства в Азербайджане за последние годы стало одним из самых заметных успехов аграрной политики страны. Хлопок вновь превращается в стратегическую культуру, дающую работу тысячам семей в регионах, обеспечивающую экспортную выручку и стимулирующую развитие сельских территорий. В основе этих изменений – активная поддержка государства и личное внимание президента Ильхама Алиева к отрасли.

Президент Азербайджана неоднократно подчеркивал стратегическую важность хлопководства для развития регионов. Его поездки в районы, где выращивают хлопок, встречи с фермерами и руководителями хозяйств стали символом того, что отрасль находится под прямым контролем на самом высоком уровне. Во время таких визитов поднимаются вопросы модернизации инфраструктуры, строительства новых складских и логистических объектов, совершенствования системы закупочных цен. Фермеры отмечают, что все озвученные на местах проблемы находят свое решение в конкретных государственных программах и распоряжениях.

Отдельного внимания заслуживает система субсидирования сельскохозяйственной техники, которая стала важным стимулом для обновления парка машин у фермеров:

  • фермеры получают государственные субсидии и льготные условия при покупке тракторов, сеялок, опрыскивателей, хлопкоуборочных комбайнов;
  • программы лизинга и рассрочки делают современную технику доступной даже для средних и мелких хозяйств;
  • механизируются ключевые операции – посев, уход за посевами, уборка урожая, что значительно снижает долю ручного труда и потери хлопка в поле.

Благодаря этому ручной труд постепенно уступает место механизированным и автоматизированным операциям, снижаются потери при уборке, повышается качество сырья.

Фермер благодарит президента за то что много лет назад он выделил средства из госбюджета для приобретения хлопкоуборочных комбайнов.

«Если бы не субсидии и новые программы, мы не смогли бы себе позволить современную технику, – говорят фермеры в регионах. – Сейчас мы чувствуем, что государство стоит рядом с нами, а наша работа действительно ценится».

Комбинация государственной поддержки, модернизации техники и усиления внимания к агротехнологиям уже приносит результат. Фермеры отмечают:

  • рост урожайности с гектара
  • повышение стабильности доходов
  • снижение затрат на единицу продукции благодаря более эффективной технике и грамотному использованию ресурсов.

Многие хозяйства, ранее сомневавшиеся в целесообразности выращивания хлопка, сегодня расширяют посевные площади. Фермеры подчеркивают, что решающим фактором стала именно поддержка государства и четкие правила игры: выгодные закупочные цены, субсидии, доступ к технике и инфраструктуре.

Таким образом, пик урожайности хлопка в Азербайджане – не случайный успех, а результат последовательной государственной политики, личного внимания президента Алиева к отрасли. Система субсидирования сельхозтехники, поощряющая использование современной техники, сделала хлопководство более эффективным и прибыльным, а значит, дала новый импульс развитию всей аграрной экономики страны.

